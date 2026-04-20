Втрачено посвідчення водія: чи потрібно знову складати іспити

Втрата водійського посвідчення — поширена ситуація, яка викликає у водіїв чимало запитань. Найголовніше з них: чи потрібно повторно складати іспити. У ГСЦ МВС дали чітке роз’яснення.

Іспити повторно складати не потрібно

Згідно з чинним законодавством, зокрема Постановою Кабміну №340, у разі втрати посвідчення водія відбувається його відновлення, а не повторне отримання.

Це означає:

водій не проходить навчання заново;

теоретичний і практичний іспити складати не потрібно;

усі відкриті категорії зберігаються.

У Сервісні центри МВС перевіряють дані водія в Єдиному державному реєстрі. Якщо інформація підтверджується, оформлюється новий документ.

Новий строк дії посвідчення

Після відновлення посвідчення водія змінюється термін його дії — новий документ видається на 30 років від дати оформлення.

При цьому не має значення, коли було отримано попереднє посвідчення — навіть якщо багато років тому.

Коли іспити все ж потрібні

Є виняток. Повторно складати іспити доведеться, якщо водія:

було позбавлено права керування транспортними засобами.

У такому випадку повернення посвідчення можливе лише після успішного складання теоретичного та практичного іспитів.

Як відновити посвідчення

Існує два способи:

Офлайн:

звернутися до сервісного центру МВС;

подати документи;

зробити фото на місці;

отримати нове посвідчення.

Онлайн:

через Кабінет водія або застосунок Дія;

подати заявку;

обрати спосіб отримання документа.

Які документи потрібні

Для відновлення необхідно мати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

витяг про місце проживання;

ідентифікаційний код;

медичну довідку (на період “воєнного стану” — необов’язкова).

Висновок

Втрата посвідчення водія — це не причина знову проходити весь шлях навчання. Процедура відновлення максимально спрощена: достатньо підтвердити свої дані, після чого новий документ видається з актуальним строком дії.