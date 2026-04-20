Втрачено посвідчення водія: чи потрібно знову складати іспити

Посвідчення водія
Втрата водійського посвідчення — поширена ситуація, яка викликає у водіїв чимало запитань. Найголовніше з них: чи потрібно повторно складати іспити. У ГСЦ МВС дали чітке роз’яснення.
Іспити повторно складати не потрібно
Згідно з чинним законодавством, зокрема Постановою Кабміну №340, у разі втрати посвідчення водія відбувається його відновлення, а не повторне отримання.
Це означає:
- водій не проходить навчання заново;
- теоретичний і практичний іспити складати не потрібно;
- усі відкриті категорії зберігаються.
У Сервісні центри МВС перевіряють дані водія в Єдиному державному реєстрі. Якщо інформація підтверджується, оформлюється новий документ.
Новий строк дії посвідчення
Після відновлення посвідчення водія змінюється термін його дії — новий документ видається на 30 років від дати оформлення.
При цьому не має значення, коли було отримано попереднє посвідчення — навіть якщо багато років тому.
Коли іспити все ж потрібні
Є виняток. Повторно складати іспити доведеться, якщо водія:
- було позбавлено права керування транспортними засобами.
У такому випадку повернення посвідчення можливе лише після успішного складання теоретичного та практичного іспитів.
Як відновити посвідчення
Існує два способи:
Офлайн:
- звернутися до сервісного центру МВС;
- подати документи;
- зробити фото на місці;
- отримати нове посвідчення.
Онлайн:
- через Кабінет водія або застосунок Дія;
- подати заявку;
- обрати спосіб отримання документа.
Які документи потрібні
Для відновлення необхідно мати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- витяг про місце проживання;
- ідентифікаційний код;
- медичну довідку (на період “воєнного стану” — необов’язкова).
Висновок
Втрата посвідчення водія — це не причина знову проходити весь шлях навчання. Процедура відновлення максимально спрощена: достатньо підтвердити свої дані, після чого новий документ видається з актуальним строком дії.