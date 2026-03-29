Водителя на 100-тонный транспортер подбирают как пилота на грузовом самолете Boeing 747

Шлаковый транспортер Kamag SPC грузоподъемностью 170 тонн получил максимальную термостойкость. Этого требует работа в зоне критических температур сталелитейного производства и агрессивная среда из повсеместно рассыпанных раскаленных шлаков. Об этом пишет Авто24.

Разработчики TII Kamag использовали для транспортера шлаковых корзин собственную концепцию U-образной рамы. Система гидравлических замков крюковой конфигурации позволяет быстро и без посторонней помощи поднимать шлаковые корзины и транспортировать высокотемпературный груз на свалку (полигон).

Эксплуатационная локация шлаковоза известна

Производитель специальных транспортных средств Kamag (о линейке моделей 2025 года см. видео ниже) построил гигантский Kamag SPC для индийского сталелитейного завода. Техника прошла все заводские испытания и признана заказчиком пригодной для эксплуатации в условиях металлургического производства и с высокотемпературным грузом.

Для перевозки грузов в корзинах с 170-тонной грузоподъемностью машину укомплектовали рядным шестицилиндровым дизельным двигателем Caterpillar C15 с рабочим объемом 15,2 литра. Его силового потенциала в 548 л.с. вполне достаточно для работы с такой грузовой массой.

Вот так выглядит U-образная рама шлаковоза Kamag SPC. Фото: TII Kamag

Поскольку здесь короткое плечо перевозок, но агрессивная среда сталелитейного производства, то нынешняя модель SPC для Индии получила полностью автоматическую коробку передач Allison 4000 SP в составе гидротрансформатора и офсетной коробки передач VG2600 DGS.

Для комфортной и безопасной работы водителей

Благодаря такой комплектации обеспечивается плавное ускорение и стабильное сцепление с дорогой без перерывов в переключении. Это очень важно, потому что раскаленный груз нужно перемещать осторожно. И относительно быстро, потому что может загустеть.

Правило простое, но требование неумолимо – ни при каких обстоятельствах не допускать рассыпания раскаленных отходов. Быть осмотрительным побуждает загруженный в корзину шлак, температура которого может достигать 1500 градусов Цельсия.



"Благодаря полностью автоматическому режиму работы наши SPC очень просты в использовании, почти как автомобиль. Мы неоднократно слышим от водителей наших клиентов, что они чувствуют себя очень безопасно с этой технологией, несмотря на большое ведро корзины, полной раскаленного шлака позади них, и водители получают удовольствие от управления таким спецтранспортом, – отмечает руководитель группы бизнес-подразделения "Промышленность и специальные проекты" компании TII Kamag Майкл Бирзеле.

Для такого габарита нужны технологические дороги

Если в длину Kamag 2803-170 SPC всего на несколько сантиметров больше классического 12-метрового автобуса, то его 12,35 метра не удивляют, чего не скажешь о ширине.

На примере предыдущей модели шлаковоза с 110-тонной грузоподъемностью можно понять всю сложность работы этих машин в сталелитейном производстве

Невероятные огромные 7,62 м ширины шлаковоза (есть нечто похожее с цифровым индексом 7,62 мм АКМ) требуют специальной дороги как по грузоподъемности, так и по размеру. Редакция Авто24 для сравнения взяла стандарты украинских дорог. Так вот, их ширины для такого гиганта мало.

На стандартной дороге под такую ширину двух полос будет мало, но с технической обочиной Kamag SPC туда втиснется. Фото: Kamag

Если взять всем известную современную автодорогу М-06 Киев – Чоп, то одна ее полоса движения имеет 3,75 метра ширины. Поэтому две полосы в направлении Львова или Киева суммарной шириной вписываются в стандарт скоростных автомагистралей, потому что достигают без учета технической обочины 7,5 метра.

Однако для Kamag SPC той общей 2-полосной ширины будет мало, потому что транспортер с корзиной на крюках шире на 12 сантиметров.

Гигант требует отдельного внимания

Высота транспортера с колесами XXL там также солидная – 5,25 метра. Так что он точно не для дорог общего пользования.

На дорогах Украины все, что более 4 метров в высоту, считается негабаритом и требует оформления специального разрешения на движение, согласованного маршрута, а иногда еще и сопровождения.

Колеса с размером в полтора человеческих роста рассчитаны как на большую грузоподъемность, так и на устойчивость от агрессивных раскаленных шлаков у доменных печей. Фото: Kamag

У мартена отходы легкими не бывают

Под такого гиганта сталелитейному заводу пришлось строить специальную технологическую дорогу от цеха до шлаковой свалки. Транспортер в пустом состоянии весит 96,5 тонны, а полностью загруженный – 266,5 тонны.

По паспорту полезная нагрузка составляет 170 тонн для шлака. Сама корзина имеет внутренний объемом до 55 кубических метров.

Со скоростью чуть больше походки человека

И тут возникает главный вопрос, а до какой скорости разгоняется этот гигант? Сразу отметим, что это – тихоход. Он в загруженном состоянии от доменных печей до свалки (полигона) идет умеренно, максимум 8 км/ч.

А вот в обратном направлении без груза он уже мчится с максимальной ходой 35 км/ч. Прямо болид гигантского масштаба.

Для производительной перевозки производитель использует уже упомянутую выше U-образную раму (см. об этой конструкции в деталях на видео ниже). Она позволяет быстро загружать шлаковые ведра (корзины) и предотвращает чрезмерное завышение транспортных средств, что является решающим фактором для маневрирования, например, под дверями цехов или трубопроводными мостами.

Комфорт плюс внутренняя интуиция

На должность водителя шлаковоза с опрокидывающейся корзиной (ведром) отбирают не менее тщательно, чем пилотов на Boeing 747 или Airbus A300. Кабина имеет удобную эргономику и хорошо заполнена приборами. По сути там созданы все условия для комфортной работы. В салон не проникают газы и пыль, свежий воздух подает кондиционер.

Перед оператором на панели приборов стоит многофункциональный дисплей и камеры с круговым обзором. Все должно быть под контролем. У водителя задача действительно ответственная: с одной стороны он должен быстро доставить шлак, прежде чем он остынет и повредит скип.

Пока это единственный в мировой металлургической отрасли сталелитейный шлаковоз с 170-тонной грузоподъемностью. Обычно под такие операции приспосабливают карьерные фронтальные погрузчики Фото: Kamag

Однако с другой стороны оператор самым тщательным образом отслеживает опрокидывание ковша, чтобы обеспечить равномерный поток шлака из опрокидывающего скипа в шлаковый бассейн.