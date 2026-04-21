Преемник Smart Fortwo возвращается: представлены первые изображения нового Smart #2

Серийную версию модели представят уже в конце 2026 года, и она обещает стать одним из самых компактных электромобилей на европейском рынке, пишет Autocar.

Судя по обнародованным изображениям, новый Smart #2 сохранит узнаваемые пропорции оригинала 1998 года: ультракороткую колесную базу и колеса, максимально разнесены по углам кузова. В то же время дизайн получил черты новой эры бренда, характерные для моделей #1, #3 и #5 – более округлые формы и увеличенные колесные арки. За разработку внешнего вида и интерьера отвечает Mercedes-Benz, тогда как техническую часть реализуют совместно с Geely.

В основе модели лежит совершенно новая электрическая компактная архитектура (ECA). В отличие от больших моделей линейки, которые базируются исключительно на решениях китайской стороны, эта платформа создается с акцентом именно на европейские стандарты и ожидания клиентов. Производитель подтвердил, что новинка сохранит классическую конфигурацию: две двери, два места и задний привод.

Технические перспективы

Одним из главных требований к инженерам было сохранение легендарного радиуса разворота Fortwo, что делает автомобиль незаменимым в тесных центрах мегаполисов. Хотя детальные технические характеристики раскроют позже, бывший руководитель компании Дирк Адельманн намекнул, что новая платформа потенциально может вместить даже двухмоторную силовую установку, что обеспечит компактному авто незаурядную динамику.

Создание такой специфической малой архитектуры требует значительных инвестиций, поэтому в компании рассматривают возможность расширения линейки. На этой же платформе в будущем может появиться четырехместный преемник модели Forfour, что позволит обеспечить необходимую экономию на масштабах производства.

Рыночные планы

Вместе с концептом #2 на стенде в Пекине дебютирует и модель #6 – первый седан в истории бренда. Ожидается, что новый Smart #2 должен стать входным билетом в мир электрической мобильности марки, предлагая привычную практичность в новом высокотехнологичном формате.