Наступник Smart Fortwo повертається: представлено перші зображення нового Smart #2

Серійну версію моделі представлять вже наприкінці 2026 року, і вона обіцяє стати одним із найкомпактніших електромобілів на європейському ринку, пише Autocar.

Судячи з оприлюднених зображень, новий Smart #2 збереже впізнавані пропорції оригіналу 1998 року: ультракоротку колісну базу та колеса, максимально рознесені по кутах кузова. Водночас дизайн отримав риси нової ери бренду, характерні для моделей #1, #3 та #5 – більш округлі форми та збільшені колісні арки. За розробку зовнішнього вигляду та інтер’єру відповідає Mercedes-Benz, тоді як технічну частину реалізують спільно з Geely.

В основі моделі лежить абсолютно нова електрична компактна архітектура (ECA). На відміну від більших моделей лінійки, які базуються виключно на рішеннях китайської сторони, ця платформа створюється з акцентом саме на європейські стандарти та очікування клієнтів. Виробник підтвердив, що новинка збереже класичну конфігурацію: дві двері, два місця та задній привід.

Технічні перспективи

Однією з головних вимог до інженерів було збереження легендарного радіуса розвороту Fortwo, що робить автомобіль незамінним у тісних центрах мегаполісів. Хоча детальні технічні характеристики розкриють пізніше, колишній керівник компанії Дірк Адельманн натякнув, що нова платформа потенційно може вмістити навіть двомоторну силову установку, що забезпечить компактному авто неабияку динаміку.

Створення такої специфічної малої архітектури потребує значних інвестицій, тому в компанії розглядають можливість розширення лінійки. На цій же платформі у майбутньому може з'явитися чотиримісний наступник моделі Forfour, що дозволить забезпечити необхідну економію на масштабах виробництва.

Ринкові плани

Разом із концептом #2 на стенді в Пекіні дебютує і модель #6 – перший седан в історії бренду. Очікується, що новий Smart #2 має стати вхідним квитком у світ електричної мобільності марки, пропонуючи звичну практичність у новому високотехнологічному форматі.