Smart випробовує найбільшу модель у своїй історії

Вперше автомобіль показали під час процедури сертифікації в Китаї наприкінці 2025 року, а тепер виробник підтвердив початок зимових тестів. За неофіційними даними CarNewsChina, випробування проходять у провінції Хейлунцзян, де температура взимку може опускатися нижче –35 °C — це ідеальне середовище для перевірки роботи електрифікованих систем, зазначає Auto24.

Дизайн Mercedes і технології Geely

Попри щільний камуфляж, силует Smart #6 вже добре відомий. Ліфтбек отримав похилий дах, висувні дверні ручки, світлову панель між фарами та датчик LiDAR на даху. Зовнішність створювали дизайнери Mercedes-Benz, тоді як технічну основу забезпечує Geely. Виробник позиціонує модель як поєднання німецьких стандартів інженерії та китайських технологічних рішень.

Майже п’ять метрів довжини

Smart #6 переходить у новий для бренду сегмент. Довжина кузова становить 4906 мм, ширина — 1922 мм, висота — 1508 мм, а колісна база досягає 2926 мм. Це майже удвічі більше за культовий Fortwo і фактично перетворює Smart на повноцінного гравця серед великих ліфтбеків.

Потужний гібрид із великим запасом ходу

Новинка оснащена гібридною системою EHD на базі технології Geely AI Super Hybrid 2.0. До складу силової установки входять:

бензиновий турбодвигун об’ємом 1,5 л потужністю 120 кВт (161 к.с.);

електродвигун із віддачею 200 кВт (268 к.с.);

трисхідчаста трансмісія DHT;

Сумарна потужність системи сягає 320 кВт (429 к.с.) й забезпечить седану пристойну динаміку. На електротязі ліфтбек здатен проїхати до 285 км за циклом CLTC. Загальний запас ходу з урахуванням двигуна внутрішнього згоряння заявлений на рівні до 1810 км, а витрата пального з розрядженою батареєю становить близько 3,9 л на 100 км.

Курс на розширення бренду

Smart #6 демонструє стратегічний зсув бренду від компактних міських авто до великих технологічних моделей. Новинка має стати флагманом спільного підприємства Geely та Mercedes-Benz і закріпити позиції марки в більш дорогому сегменті.