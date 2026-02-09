Smart испытывает самую большую модель в своей истории

Впервые автомобиль показали во время процедуры сертификации в Китае в конце 2025 года, а теперь производитель подтвердил начало зимних тестов. По неофициальным данным CarNewsChina, испытания проходят в провинции Хэйлунцзян, где температура зимой может опускаться ниже –35 °C - это идеальная среда для проверки работы электрифицированных систем, отмечает Auto24.

Дизайн Mercedes и технологии Geely

Несмотря на плотный камуфляж, силуэт Smart #6 уже хорошо известен. Лифтбек получил покатую крышу, выдвижные дверные ручки, световую панель между фарами и датчик LiDAR на крыше. Внешность создавали дизайнеры Mercedes-Benz, тогда как техническую основу обеспечивает Geely. Производитель позиционирует модель как сочетание немецких стандартов инженерии и китайских технологических решений.

Почти пять метров длины

Smart #6 переходит в новый для бренда сегмент. Длина кузова составляет 4906 мм, ширина - 1922 мм, высота - 1508 мм, а колесная база достигает 2926 мм. Это почти вдвое больше культового Fortwo и фактически превращает Smart в полноценного игрока среди больших лифтбеков.

Мощный гибрид с большим запасом хода

Новинка оснащена гибридной системой EHD на базе технологии Geely AI Super Hybrid 2.0. В состав силовой установки входят:

бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 л мощностью 120 кВт (161 л.с.);

электродвигатель с отдачей 200 кВт (268 л.с.);

трехступенчатая трансмиссия DHT;

Суммарная мощность системы достигает 320 кВт (429 л.с.) и обеспечит седану приличную динамику. На электротяге лифтбек способен проехать до 285 км по циклу CLTC. Общий запас хода с учетом двигателя внутреннего сгорания заявлен на уровне до 1810 км, а расход топлива с разряженной батареей составляет около 3,9 л на 100 км.

Курс на расширение бренда

Smart #6 демонстрирует стратегическое смещение бренда от компактных городских авто к большим технологическим моделям. Новинка должна стать флагманом совместного предприятия Geely и Mercedes-Benz и закрепить позиции марки в более дорогом сегменте.