Продажи электромобилей упали на ключевых рынках мира

Мировой рынок электромобилей после нескольких лет стремительного роста начал 2026 год со спадом. В то же время ситуация существенно отличается в зависимости от региона: в Европе спрос растет, тогда как в Китае, Северной Америке и Украине наблюдается резкое падение. Такие данные обнародовала аналитическая компания Benchmark Mineral Intelligence, на которую ссылается itc.ua.

Мировые продажи электромобилей в мире

В феврале 2026 года в мире продали около 1,1 миллиона электромобилей. Это на 11 процентов меньше, чем в феврале 2025 года, а также на 11 процентов ниже показателя января.

По итогам первых двух месяцев года глобальные продажи достигли 2,2 миллиона автомобилей, что на 8 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Структура продаж по регионам выглядит так:

Китай - 1,1 млн автомобилей (минус 26 процентов)

Европа - 0,6 млн (плюс 21 процент)

Северная Америка - 0,17 млн (минус 36 процентов)

Другие регионы - 0,37 млн (плюс 84 процента)

Европа демонстрирует рост

Европейский рынок электромобилей остается одним из немногих, где продажи растут. В феврале они увеличились на 1 процент по сравнению с январем, а с начала года показатель вырос на 21 процент.

Основной вклад сделали:

Германия - рост продаж на 26 процентов благодаря новой программе государственных субсидий

Франция - увеличение на 30 процентов

Италия - рекордный рост, в частности из-за программы компенсаций до 11 тысяч евро для домохозяйств и до 20 тысяч евро для малого бизнеса

Северная Америка резко замедляется

В Северной Америке ситуация противоположная. Несмотря на небольшой рост продаж в феврале по сравнению с январем, в целом с начала года рынок упал на 36 процентов.

Наибольшее падение зафиксировали в США. Некоторые автопроизводители сообщают о резком сокращении продаж:

Ford - минус 70 процентов

Honda - минус 81 процент

Kia - минус 52 процента

Сокращение спроса уже влияет на производство. В частности производитель аккумуляторов SK On сократил 37 процентов персонала на заводе в штате Джорджия.

В Канада рынок также сократился - на 23 процента. Власти пытаются стимулировать спрос через новые правила импорта электромобилей, в частности из Китая.

Китай перестраивает рынок

В Китай продажи электромобилей в феврале упали на 32 процента. Причинами стали:

возврат налога на покупку электромобилей

изменения в программе trade-in

сезонное снижение спроса из-за празднования Китайского Нового года

В то же время китайский экспорт электромобилей резко растет. За два месяца 2026 года за границу отправили более 500 тысяч машин - более чем вдвое больше, чем в прошлом году.

Ситуация в Украине

В Украине падение рынка оказалось одним из самых глубоких. По данным Укравтопром, в феврале автопарк страны пополнили лишь 1074 электромобиля. Это на 76 процентов меньше, чем в феврале 2025 года, и на 63 процента меньше, чем в январе 2026 года.

Главная причина такого снижения - значительное увеличение налогов как на новые так и на подержанные электромобили.

Самые популярные новые электромобили:

BYD Sealion 06 - 16 автомобилей

Zeekr 001 - 13

BYD Leopard 3 - 13

Zeekr 7X - 11

Honda eNP2 - 10

Среди импортируемых электромобилей с пробегом лидируют:

Tesla Model Y - 124 автомобиля

Tesla Model 3 - 117

Nissan Leaf - 114

Chevrolet Bolt - 59

Tesla Model S - 45

Другие рынки растут

В то же время во многих странах вне основных рынков спрос стремительно растет. В феврале продажи во многих регионах увеличились.

Особенно выделяется Южная Корея, где продажи электромобилей за месяц втрое выросли и превысили 37 тысяч автомобилей. Доля электромобилей на рынке страны уже достигла 30 процентов.

Таким образом, мировой рынок электромобилей входит в фазу сильных региональных различий: Европа ускоряет переход на электротранспорт благодаря субсидиям, Китай перестраивает внутренний рынок и наращивает экспорт, тогда как Северная Америка и Украина демонстрируют заметное снижение спроса.