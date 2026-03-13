Продажи электромобилей упали на ключевых рынках мира

Мировой рынок электромобилей после нескольких лет стремительного роста начал 2026 год со спадом. В то же время ситуация существенно отличается в зависимости от региона: в Европе спрос растет, тогда как в Китае, Северной Америке и Украине наблюдается резкое падение. Такие данные обнародовала аналитическая компания Benchmark Mineral Intelligence, на которую ссылается itc.ua.
Читайте также: Продажи электромобилей в Украине сократились на 76%
Мировые продажи электромобилей в мире
В феврале 2026 года в мире продали около 1,1 миллиона электромобилей. Это на 11 процентов меньше, чем в феврале 2025 года, а также на 11 процентов ниже показателя января.
По итогам первых двух месяцев года глобальные продажи достигли 2,2 миллиона автомобилей, что на 8 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Структура продаж по регионам выглядит так:
- Китай - 1,1 млн автомобилей (минус 26 процентов)
- Европа - 0,6 млн (плюс 21 процент)
- Северная Америка - 0,17 млн (минус 36 процентов)
- Другие регионы - 0,37 млн (плюс 84 процента)
Европа демонстрирует рост
Европейский рынок электромобилей остается одним из немногих, где продажи растут. В феврале они увеличились на 1 процент по сравнению с январем, а с начала года показатель вырос на 21 процент.
Основной вклад сделали:
- Германия - рост продаж на 26 процентов благодаря новой программе государственных субсидий
- Франция - увеличение на 30 процентов
- Италия - рекордный рост, в частности из-за программы компенсаций до 11 тысяч евро для домохозяйств и до 20 тысяч евро для малого бизнеса
Северная Америка резко замедляется
В Северной Америке ситуация противоположная. Несмотря на небольшой рост продаж в феврале по сравнению с январем, в целом с начала года рынок упал на 36 процентов.
Наибольшее падение зафиксировали в США. Некоторые автопроизводители сообщают о резком сокращении продаж:
- Ford - минус 70 процентов
- Honda - минус 81 процент
- Kia - минус 52 процента
Сокращение спроса уже влияет на производство. В частности производитель аккумуляторов SK On сократил 37 процентов персонала на заводе в штате Джорджия.
В Канада рынок также сократился - на 23 процента. Власти пытаются стимулировать спрос через новые правила импорта электромобилей, в частности из Китая.
Китай перестраивает рынок
В Китай продажи электромобилей в феврале упали на 32 процента. Причинами стали:
- возврат налога на покупку электромобилей
- изменения в программе trade-in
- сезонное снижение спроса из-за празднования Китайского Нового года
В то же время китайский экспорт электромобилей резко растет. За два месяца 2026 года за границу отправили более 500 тысяч машин - более чем вдвое больше, чем в прошлом году.
Ситуация в Украине
В Украине падение рынка оказалось одним из самых глубоких. По данным Укравтопром, в феврале автопарк страны пополнили лишь 1074 электромобиля. Это на 76 процентов меньше, чем в феврале 2025 года, и на 63 процента меньше, чем в январе 2026 года.
Главная причина такого снижения - значительное увеличение налогов как на новые так и на подержанные электромобили.
Самые популярные новые электромобили:
- BYD Sealion 06 - 16 автомобилей
- Zeekr 001 - 13
- BYD Leopard 3 - 13
- Zeekr 7X - 11
- Honda eNP2 - 10
Среди импортируемых электромобилей с пробегом лидируют:
- Tesla Model Y - 124 автомобиля
- Tesla Model 3 - 117
- Nissan Leaf - 114
- Chevrolet Bolt - 59
- Tesla Model S - 45
Другие рынки растут
В то же время во многих странах вне основных рынков спрос стремительно растет. В феврале продажи во многих регионах увеличились.
Также интересно: Электромобиль, который заряжается за 9 минут: DENZA Z9GT готовится к дебюту
Особенно выделяется Южная Корея, где продажи электромобилей за месяц втрое выросли и превысили 37 тысяч автомобилей. Доля электромобилей на рынке страны уже достигла 30 процентов.
Таким образом, мировой рынок электромобилей входит в фазу сильных региональных различий: Европа ускоряет переход на электротранспорт благодаря субсидиям, Китай перестраивает внутренний рынок и наращивает экспорт, тогда как Северная Америка и Украина демонстрируют заметное снижение спроса.