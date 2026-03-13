Продажі електромобілів впали на ключових ринках світу

Світовий ринок електромобілів після кількох років стрімкого зростання почав 2026 рік зі спадом. Водночас ситуація суттєво відрізняється залежно від регіону: у Європі попит зростає, тоді як у Китаї, Північній Америці та Україні спостерігається різке падіння. Такі дані оприлюднила аналітична компанія Benchmark Mineral Intelligence, на яку посилається itc.ua.

Читйте також: Продажі електромобілів в Україні скоротились на 76%

Світові продажі електромобілів

У лютому 2026 року у світі продали близько 1,1 мільйона електромобілів. Це на 11 відсотків менше, ніж у лютому 2025 року, а також на 11 відсотків нижче показника січня.

За підсумками перших двох місяців року глобальні продажі досягли 2,2 мільйона автомобілів, що на 8 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Структура продажів за регіонами виглядає так:

Китай — 1,1 млн автомобілів (мінус 26 відсотків)

Європа — 0,6 млн (плюс 21 відсоток)

Північна Америка — 0,17 млн (мінус 36 відсотків)

Інші регіони — 0,37 млн (плюс 84 відсотки)

Європа демонструє зростання

Європейський ринок електромобілів залишається одним із небагатьох, де продажі зростають. У лютому вони збільшилися на 1 відсоток порівняно із січнем, а з початку року показник зріс на 21 відсоток.

Основний внесок зробили:

Німеччина — зростання продажів на 26 відсотків завдяки новій програмі державних субсидій

Франція — збільшення на 30 відсотків

Італія — рекордний ріст, зокрема через програму компенсацій до 11 тисяч євро для домогосподарств і до 20 тисяч євро для малого бізнесу

Північна Америка різко сповільнюється

У Північній Америці ситуація протилежна. Попри невелике зростання продажів у лютому порівняно із січнем, загалом із початку року ринок впав на 36 відсотків.

Найбільше падіння зафіксували у США. Деякі автовиробники повідомляють про різке скорочення продажів:

Ford — мінус 70 відсотків

Honda — мінус 81 відсоток

Kia — мінус 52 відсотки

Скорочення попиту вже впливає на виробництво. Зокрема виробник акумуляторів SK On скоротив 37 відсотків персоналу на заводі у штаті Джорджія.

У Канада ринок також скоротився — на 23 відсотки. Влада намагається стимулювати попит через нові правила імпорту електромобілів, зокрема з Китаю.

Китай перебудовує ринок

У Китай продажі електромобілів у лютому впали на 32 відсотки. Причинами стали:

повернення податку на купівлю електромобілів

зміни в програмі trade-in

сезонне зниження попиту через святкування Китайського Нового року

Водночас китайський експорт електромобілів різко зростає. За два місяці 2026 року за кордон відправили понад 500 тисяч машин — більш ніж удвічі більше, ніж торік.

Ситуація в Україні

В Україні падіння ринку виявилося одним із найглибших. За даними Укравтопром, у лютому автопарк країни поповнили лише 1074 електромобілі. Це на 76 відсотків менше, ніж у лютому 2025 року, та на 63 відсотки менше, ніж у січні 2026 року.

Головна причина такого зниження — значне збільшення податків як на нові так і на вживані електромобілі.

Найпопулярніші нові електромобілі:

BYD Sealion 06 — 16 автомобілів

Zeekr 001 — 13

BYD Leopard 3 — 13

Zeekr 7X — 11

Honda eNP2 — 10

Серед імпортованих електромобілів з пробігом лідирують:

Tesla Model Y — 124 автомобілі

Tesla Model 3 — 117

Nissan Leaf — 114

Chevrolet Bolt — 59

Tesla Model S — 45

Інші ринки зростають

Водночас у багатьох країнах поза основними ринками попит стрімко зростає. У лютому продажі в багатьох регіонах збільшилися.

Також цікаво: Електромобіль, який заряджається за 9 хвилин: DENZA Z9GT готується до дебюту

Особливо виділяється Південна Корея, де продажі електромобілів за місяць утричі зросли та перевищили 37 тисяч автомобілів. Частка електромобілів на ринку країни вже досягла 30 відсотків.

Таким чином, світовий ринок електромобілів входить у фазу сильних регіональних відмінностей: Європа прискорює перехід на електротранспорт завдяки субсидіям, Китай перебудовує внутрішній ринок і нарощує експорт, тоді як Північна Америка та Україна демонструють помітне зниження попиту.