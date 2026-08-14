Продажи электромобилей в мире растут пятый месяц подряд

По данным Benchmark Mineral Intelligence, в июле глобальные продажи электромобилей и подзаряжаемых гибридов выросли на 9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 1,85 млн автомобилей.

Таким образом рост мирового рынка продолжается уже пятый месяц подряд. За семь месяцев 2026 года общие продажи достигли 11,5 млн машин.

Европа стала главным драйвером

В Европе продажи электромобилей в июле выросли на 33% - до 450 тыс. автомобилей. По итогам семи месяцев рынок вырос на 28%.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Аналитики связывают высокие темпы роста со значительным ростом цен на топливо и возвратом программ субсидирования электромобилей в ряде крупных европейских стран.

Больше продажи выросли:

во Франции - на 81%;

в Германии - на 46%;

в Великобритании – на 43%.

Таким образом, Европа все больше влияет на глобальную динамику рынка электромобилей.

В Китае продажи сокращаются

Китай остается самым большим рынком электромобилей в мире, однако, в июле внутренние продажи сократились на 5% – до 980 тыс. автомобилей.

На фоне более слабого внутреннего спроса китайские производители все активнее переориентируются на внешние рынки.

Северная Америка потеряла 27%

В Северной Америке продажи электромобилей в июле упали на 27% - до 140 тыс. машин.

Одной из главных причин стало завершение действия федеральных налоговых льгот по приобретению электромобилей в США.

В то же время, на других рынках мира спрос продемонстрировал значительно более высокие темпы роста. Продажи в других странах увеличились на 97% – до 280 тыс. автомобилей.

Таким образом, мировой рынок электромобилей продолжает расти, но его структура заметно меняется: Европа ускоряется, Китай сталкивается с более слабым внутренним спросом, а китайские производители компенсируют это более активным выходом на зарубежные рынки.