Продажі електромобілів у світі зростають п’ятий місяць поспіль

За даними Benchmark Mineral Intelligence, у липні глобальні продажі електромобілів та підзаряджуваних гібридів зросли на 9% порівняно з аналогічним місяцем минулого року — до 1,85 млн автомобілів.

Таким чином, зростання світового ринку триває вже п’ятий місяць поспіль. За сім місяців 2026 року загальні продажі досягли 11,5 млн машин.

Європа стала головним драйвером

У Європі продажі електромобілів у липні зросли на 33% — до 450 тис. автомобілів. За підсумками семи місяців ринок збільшився на 28%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Аналітики пов’язують високі темпи зростання зі значним зростанням ціна на пальне та поверненням програм субсидування електромобілів у низці великих європейських країн.

Найбільше продажі зросли:

у Франції — на 81%;

у Німеччині — на 46%;

у Великій Британії — на 43%.

Таким чином, Європа дедалі сильніше впливає на глобальну динаміку ринку електромобілів.

У Китаї продажі скорочуються

Китай залишається найбільшим ринком електромобілів у світі, однак у липні внутрішні продажі скоротилися на 5% — до 980 тис. автомобілів.

На тлі слабшого внутрішнього попиту китайські виробники дедалі активніше переорієнтовуються на зовнішні ринки.

Північна Америка втратила 27%

У Північній Америці продажі електромобілів у липні впали на 27% — до 140 тис. машин.

Однією з головних причин стало завершення дії федеральних податкових пільг на придбання електромобілів у США.

Водночас на інших ринках світу попит продемонстрував значно вищі темпи зростання. Продажі в решті країн збільшилися на 97% — до 280 тис. автомобілів.

Таким чином, світовий ринок електромобілів продовжує зростати, але його структура помітно змінюється: Європа прискорюється, Китай стикається зі слабшим внутрішнім попитом, а китайські виробники компенсують це активнішим виходом на закордонні ринки.