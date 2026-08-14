Продажі електромобілів у світі зростають п’ятий місяць поспіль

Китай залишається найбільшим ринком електромобілів у світі
За даними Benchmark Mineral Intelligence, у липні глобальні продажі електромобілів та підзаряджуваних гібридів зросли на 9% порівняно з аналогічним місяцем минулого року — до 1,85 млн автомобілів.
Таким чином, зростання світового ринку триває вже п’ятий місяць поспіль. За сім місяців 2026 року загальні продажі досягли 11,5 млн машин.
Європа стала головним драйвером
У Європі продажі електромобілів у липні зросли на 33% — до 450 тис. автомобілів. За підсумками семи місяців ринок збільшився на 28%.
Аналітики пов’язують високі темпи зростання зі значним зростанням ціна на пальне та поверненням програм субсидування електромобілів у низці великих європейських країн.
Найбільше продажі зросли:
- у Франції — на 81%;
- у Німеччині — на 46%;
- у Великій Британії — на 43%.
Таким чином, Європа дедалі сильніше впливає на глобальну динаміку ринку електромобілів.
У Китаї продажі скорочуються
Китай залишається найбільшим ринком електромобілів у світі, однак у липні внутрішні продажі скоротилися на 5% — до 980 тис. автомобілів.
На тлі слабшого внутрішнього попиту китайські виробники дедалі активніше переорієнтовуються на зовнішні ринки.
Північна Америка втратила 27%
У Північній Америці продажі електромобілів у липні впали на 27% — до 140 тис. машин.
Однією з головних причин стало завершення дії федеральних податкових пільг на придбання електромобілів у США.
Водночас на інших ринках світу попит продемонстрував значно вищі темпи зростання. Продажі в решті країн збільшилися на 97% — до 280 тис. автомобілів.
Таким чином, світовий ринок електромобілів продовжує зростати, але його структура помітно змінюється: Європа прискорюється, Китай стикається зі слабшим внутрішнім попитом, а китайські виробники компенсують це активнішим виходом на закордонні ринки.