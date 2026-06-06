Продажи Mazda в США выросли: Miata разгромила конкурентов, а Mazda3 бьет рекорды

Положительную динамику зафиксировали практически во всех модельных линейках марки, причем особый успех продемонстрировали как нишевые спортивные автомобили, так и классические и гибридные семейные модели, пишет Carscoops.

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Впечатляющий успех родстера MX-5 Miata родстера MX-5

Наиболее неожиданный и значительный скачок популярности продемонстрировал двухместный спорткар Mazda MX-5 Miata ND. Несмотря на то, что текущая генерация этого автомобиля выпускается без кардинальных изменений еще с 2015 года, уровень ее продаж в мае увеличился на ошеломляющие 196,6 процента, составив 1053 единицы. Представители компании не стали подробно раскрывать причины такого ажиотажа вокруг родстера, лишь подтвердив, что этот месяц стал лучшим для модели с июля 2025 года.

Этот результат позволил маленькому японскому спорткару полностью разгромить своих главных рыночных конкурентов. За тот же отчетный период дилерам Subaru удалось реализовать лишь 255 экземпляров BRZ, а компания Honda передала покупателям 318 единиц Prelude. Таким образом, совместные усилия обоих конкурентов остановились на отметке 573 автомобиля, что означает, что Mazda Miata разошлась тиражом, который почти вдвое превышает суммарные продажи моделей BRZ и Prelude вместе взятых.

Изменение в сегменте кроссоверов и взлет гибридных технологий

В классе внедорожников и кроссоверов бренда произошла существенная смена лидера, вызванная топливными предпочтениями американцев на фоне высоких цен на бензин. Долгое время главным бестселлером марки в этом сегменте оставался кроссовер CX-5, однако теперь ситуация кардинально изменилась.

Продажи обновленного кроссовера CX-5, который поступил в продажу в начале года с 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем SkyActiv-G мощностью 190 лошадиных сил и 251 Нм крутящего момента упали на 17,9% – до 7805 единиц. Производитель рассчитывает исправить положение в 2027 году, когда к линейке присоединится полностью новый гибрид с мотором SkyActiv-Z.

Между тем новым фаворитом потребителей стал кроссовер CX-50, чьи общие продажи взлетели на 107,2 процента, достигнув отметки в 14 897 машин. Главным бестселлером стала модификация CX-50 Hybrid, которая продемонстрировала лучший месячный результат за всю историю существования модели.

Стабильный рост продемонстрировали и другие представители японского бренда:

CX-30 продемонстрировала увеличение покупательского спроса на 16,9%;

CX-70 разошелся тиражом в 1402 единицы, что на 31,6 процента выше прошлогоднего результата;

Флагманский трехрядный кроссовер CX-90 получил 4728 новых покупателей, показав уверенный прирост на 16,9 процентов благодаря своей высокой практичности.

Лучший месячный результат семейства Mazda3 за последние пять лет

Интересно то, что желание многих американских автовладельцев экономить на топливе заставило их вновь обратить внимание на традиционный легковой C-класс. Ярким доказательством того, что классические легковые автомобили все еще востребованы на рынке, стал взлет популярности семейства Mazda3. Официальные дилеры японского бренда сумели суммарно реализовать 4121 автомобиль в кузовах седан и хэтчбек, что на 68 процентов превышает показатели аналогичного месяца прошлого года.