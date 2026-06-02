Производитель iPhone презентовал мощный электрический кроссовер Cavira

Как пишет Carscoops, разработкой новинки занималось специализированное автомобильное подразделение компании, известное под названием Foxtron. Элегантный электрический внедорожник сначала поступит в продажу на внутреннем рынке Тайваня, после чего географию поставок планируют расширить и на другие страны мира.

Также интересно: Вьетнамский автопроизводитель остановил строительство завода в США

Новый Cavira по своим габаритам является прямым аналогом популярного американского кроссовера Tesla Model Y. Электромобиль построен на современной платформе, которая позволила максимально эффективно использовать внутреннее пространство. Длина кузова Cavira составляет 4695 мм, а щедрая колесная база достигает 2920 мм, что гарантирует большой запас места для пассажиров.

Внешний вид новинки соответствует актуальным тенденциям азиатского автомобильного дизайна. Передняя часть кузова выделяется оригинальной затемненной нижней решеткой радиатора, а головная оптика получила выразительную сплошную светодиодную панель, которая визуально объединяет фары. На боковых панелях и обшивке дверей присутствуют смелые аэродинамические складки и выштамповки. Задняя часть кузова украшена узкими светодиодными фонарями и спойлером, который является продолжением линии крыши.

Технические характеристики и модификации

Производитель официально подтвердил выпуск двух модификаций Foxtron Cavira. Независимо от версии и количества моторов, оба варианта электромобиля комплектуются абсолютно одинаковой LFP-батареей емкостью 82,7 кВт-ч. Первоначальное исполнение получило название Emerge Long-Range Edition. Этот кроссовер оснащен одним электродвигателем на задней оси, который выдает мощность 186 кВт (249 л.с.). Заявленный максимальный запас хода такой версии на одном заряде составляет 578 км.

Для любителей динамичной езды компания будет предлагать модификацию Pioneer Long-Range Performance Edition. Она оснащается двухмоторной силовой установкой с системой полного привода, которая суммарно генерирует 468 лошадиных сил. Установка второго двигателя и увеличенная мощность привели к прогнозируемому уменьшению максимального запаса хода до 538 км. В то же время автомобиль может похвастаться впечатляющими динамическими характеристиками: разгон с места до 100 км/ч занимает всего 3,8 секунды.

Также по теме: Производитель iPhone показал интересный концепт-кар

Интерьер, технологии и системы безопасности

Внутреннее убранство Cavira выполнено в сдержанном цифровом стиле, характерном для большинства современных электромобилей. На передней панели установлена большая цифровая панель приборов для водителя и массивный 15,6-дюймовый тачскрин информационно-развлекательного комплекса, который имеет портретную ориентацию. Важным эргономическим преимуществом является наличие ряда физических аналоговых переключателей непосредственно под центральным экраном, которые позволяют вслепую управлять важнейшими функциями автомобиля, не отвлекаясь от дороги.

Список оснащения электромобиля включает аудиосистему премиум-класса с 12 динамиками, подогрев и вентиляцию передних кресел, встроенную систему ароматизации воздуха в салоне, а также функцию беспроводного обновления программного обеспечения автомобиля. Надлежащий уровень защиты обеспечивает полный комплекс современных систем активной безопасности и ассистентов водителя, среди которых присутствуют технология удержания автомобиля в полосе движения и адаптивный круиз-контроль.

Феномен контрактного производства: почему Foxconn решила пойти в автопром