Виробник iPhone презентував потужний електричний кросовер Cavira

Як пише Carscoops, розробкою новинки займався спеціалізований автомобільний підрозділ компанії, відомий під назвою Foxtron. Елегантний електричний позашляховик спочатку надійде в продаж на внутрішньому ринку Тайваню, після чого географію поставок планують розширити й на інші країни світу.

Новий Cavira за своїми габаритами є прямим аналогом популярного американського кросовера Tesla Model Y. Електромобіль побудований на сучасній платформі, яка дозволила максимально ефективно використати внутрішній простір. Довжина кузова Cavira становить 4695 мм, а щедра колісна база досягає 2920 мм, що гарантує великий запас місця для пасажирів.

Зовнішній вигляд новинки відповідає актуальним тенденціям азійського автомобільного дизайну. Передня частина кузова виділяється оригінальною затемненою нижньою решіткою радіатора, а головна оптика отримала виразну суцільну світлодіодну панель, яка візуально об'єднує фари. На бічних панелях і обшивці дверей присутні сміливі аеродинамічні складки та виштамповки. Задня частина кузова прикрашена вузькими світлодіодними ліхтарями та спойлером, який є продовженням лінії даху.

Технічні характеристики та модифікації

Виробник офіційно підтвердив випуск двох модифікацій Foxtron Cavira. Незалежно від версії та кількості моторів, обидва варіанти електромобіля комплектуються абсолютно однаковою LFP-батареєю ємністю 82,7 кВт-год. Початкове виконання отримало назву Emerge Long-Range Edition. Цей кросовер оснащений одним електродвигуном на задній осі, який видає потужність 186 кВт (249 к.с.). Заявлений максимальний запас ходу такої версії на одному заряді становить 578 км.

Для любителів динамічної їзди компанія пропонуватиме модифікацію Pioneer Long-Range Performance Edition. Вона оснащується двомоторною силовою установкою з системою повного приводу, яка сумарно генерує 468 кінських сил. Встановлення другого двигуна та збільшена потужність призвели до прогнозованого зменшення максимального запасу ходу до 538 км. Водночас автомобіль може похвалитися вражаючими динамічними характеристиками: розгін з місця до 100 км/год займає лише 3,8 секунди.

Інтер'єр, технології та системи безпеки

Внутрішнє оздоблення Cavira виконане у стриманому цифровому стилі, характерному для більшості сучасних електромобілів. На передній панелі встановлено велику цифрову панель приладів для водія та масивний 15,6-дюймовий тачскрін інформаційно-розважального комплексу, який має портретну орієнтацію. Важливою ергономічною перевагою є наявність ряду фізичних аналогових перемикачів безпосередньо під центральним екраном, які дозволяють наосліп керувати найважливішими функціями автомобіля, не відволікаючись від дороги.

Список оснащення електромобіля включає аудіосистему преміум-класу з 12 динаміками, підігрів та вентиляцію передніх крісел, вбудовану систему ароматизації повітря в салоні, а також функцію бездротового оновлення програмного забезпечення автомобіля. Належний рівень захисту забезпечує повний комплекс сучасних систем активної безпеки та асистентів водія, серед яких присутні технологія утримання автомобіля в смузі руху та адаптивний круїз-контроль.

