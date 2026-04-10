Новая Lada Iskra за 17 тысяч долларов оказалась простой, как старые "Жигули"

Возмущение автора вызвал тот факт, что по цене, равной стоимости современных иномарок на мировом рынке, АвтоВАЗ предлагает машину в комплектации, которую пользователи уже успели прозвать “спартанской”.

Читайте также: Новая Lada будет стоить на болотах 30 тысяч долларов: за что такие деньги

Больше всего “поражают” следующие детали:

В машине за 1,3 млн рублей всего две подушки безопасности и отсутствуют задние подголовники. Это не только делает поездку неудобной, но и подвергает пассажиров смертельной опасности при ДТП.

Вместо кондиционера и магнитолы – дешевые пластиковые “заглушки”. Автор подчеркивает, что качество материалов в салоне уступает даже бюджетной бытовой технике.

Назад в 90-е: регулировка зеркал и подъем стекла осуществляются вручную, а руль не регулируется по вылету. Все это выглядит дико для модели, которую презентовали в 2025 году.

Пропасть между маркетингом и реальностью

Lada Iskra построена на локализованной платформе CMF-B (аналог Dacia Logan III), однако уровень локализации в 90% привел к значительному упрощению конструкции. Под капотом базовой версии установлен старый 1,6-литровый двигатель на 90 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Пока официальные представители бренда рассказывают о “инновационной платформе”, реальный обзор показывает конструкцию, где сэкономлено на каждом винтике. Несмотря на то, что Iskra имеет некоторые наработки Renault, после импортозамещения она потеряла любые признаки комфорта, присущие европейским авто. Для сравнения, на глобальных рынках за эти деньги (около 17 000 долларов) можно приобрести современный кроссовер с полным пакетом безопасности и мультимедиа. В условиях российского рынка, “Искра” становится свидетельством того, насколько глубоким является регресс местного автопрома.

Также интересно: Россияне возродили "Волгу": на самом деле это Geely, которые собирают на бывшем заводе Volkswagen

Реакция соцсетей

Видео и посты с обзором “пустой” новинки быстро стали виральными в TikTok и Facebook. Большинство комментаторов соглашаются, что такая цена за “ведерко с гайками” является неоправданной.

Тем не менее, выбора у россиян немного – или “китаец” с богатой комплектацией, но сомнительной надежностью, или же “отечественный автопром” по космической цене. Именно такая расплата постигла жителей РФ за развязанную ими же войну в Украине.