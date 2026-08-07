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Рынок грузовиков вырос на 34 процента

Рынок новых грузовиков в Украине вырос на треть. Названы самые популярные марки июля.
Рынок новых грузовиков в Украине вырос на треть

ФОТО: freepik.com|

Рынок грузовиков

Евгений Гудущан
logo7 августа, 16:00
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В июле 2026 г. украинский рынок новых коммерческих автомобилей продолжил рост. По данным Укравтопром, В течение месяца реализовали 1305 новых грузовых и специализированных автомобилей.

По сравнению с июнем спрос увеличился на 8%, а по отношению к июлю прошлого года рынок вырос сразу на 34%.

За семь месяцев 2026 года украинский парк грузовых и специализированных автомобилей пополнили 7576 новых машин. Это почти на 15% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

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Наибольший спрос в июле имели автомобили французских брендов. Лидером рынка стала Renault, которой удалось реализовать 297 новых коммерческих автомобилей.

В первую пятерку также вошли:

  1. Renault – 297 автомобилей;
  2. Citroen - 117;
  3. Mercedes-Benz - 114;
  4. Fiat - 107;
  5. MAN - 97.

Положительная динамика свидетельствует о постепенном восстановление спрос на коммерческую технику со стороны бизнеса, логистических компаний и коммунальных предприятий. Рост продаж как в месячном, так и в годовом измерении подтверждает стабильное оживление этого сегмента украинского авторынка.

#Новости #Aвтобизнес