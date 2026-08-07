Ринок вантажівок зріс на 34 відсотки

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Ринок вантажівок
У липні 2026 року український ринок нових комерційних автомобілів продовжив зростання. За даними Укравтопрому, протягом місяця реалізували 1305 нових вантажних і спеціалізованих автомобілів.
Порівняно з червнем попит збільшився на 8%, а відносно липня минулого року ринок зріс одразу на 34%.
Загалом за сім місяців 2026 року український парк вантажних та спеціалізованих автомобілів поповнили 7576 нових машин. Це майже на 15% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.
Найбільший попит у липні мали автомобілі французьких брендів. Лідером ринку стала Renault, якій вдалося реалізувати 297 нових комерційних автомобілів.
До першої п'ятірки також увійшли:
- Renault — 297 автомобілів;
- Citroen — 117;
- Mercedes-Benz — 114;
- Fiat — 107;
- MAN — 97.
Позитивна динаміка свідчить про поступове відновлення попиту на комерційну техніку з боку бізнесу, логістичних компаній та комунальних підприємств. Зростання продажів як у місячному, так і в річному вимірі підтверджує стабільне пожвавлення цього сегмента українського авторинку.