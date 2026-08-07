Ринок вантажівок зріс на 34 відсотки

У липні 2026 року український ринок нових комерційних автомобілів продовжив зростання. За даними Укравтопрому, протягом місяця реалізували 1305 нових вантажних і спеціалізованих автомобілів.

Порівняно з червнем попит збільшився на 8%, а відносно липня минулого року ринок зріс одразу на 34%.

Загалом за сім місяців 2026 року український парк вантажних та спеціалізованих автомобілів поповнили 7576 нових машин. Це майже на 15% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Найбільший попит у липні мали автомобілі французьких брендів. Лідером ринку стала Renault, якій вдалося реалізувати 297 нових комерційних автомобілів.

До першої п'ятірки також увійшли:

Renault — 297 автомобілів; Citroen — 117; Mercedes-Benz — 114; Fiat — 107; MAN — 97.

Позитивна динаміка свідчить про поступове відновлення попиту на комерційну техніку з боку бізнесу, логістичних компаній та комунальних підприємств. Зростання продажів як у місячному, так і в річному вимірі підтверджує стабільне пожвавлення цього сегмента українського авторинку.