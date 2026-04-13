Рынок электромобилей обвалился на 63%

Увеличение налогового давления привело к обвалу рынка электромобилей. Он в марте уменьшился на 63%. Более 80% рынка занимают подержанные электрички.
В марте 2026 года украинский рынок электромобилей продемонстрировал резкое падение в годовом измерении, одновременно показав восстановление относительно предыдущего месяца. По данным Укравтопром, автопарк пополнили 2021 электромобиль (BEV).

Читайте также: Электромобили в Украине могут потерять главное преимущество: в чем риск нового сбора

Контрастная динамика

По сравнению с мартом 2025 года спрос упал на 63 процента - это один из самых глубоких спадов за последнее время. Впрочем, если смотреть краткосрочно, рынок оживает: относительно февраля 2026 года зафиксирован рост на 88 процентов.

Это свидетельствует о нестабильности спроса, который зависит от внешних факторов - цен, импорта и регуляторных изменений.

Структура рынка

Из общего количества:

  • легковые авто - 1910 единиц
  • из них новые - только 227
  • подержанные - 1683
  • коммерческие электромобили - 111 единиц
  • новые - только 15

Фактически рынок остается зависимым от импорта подержанных авто - их доля превышает 80 процентов.

Лидеры среди новых электромобилей

  1. BYD Leopard 3 - 34 авто
  2. Zeekr 001 - 30 авто
  3. BYD Sea Lion 06 - 30 авто
  4. Volkswagen ID.UNYX - 21 авто
  5. Volkswagen ID.4 - 19 авто

Интересно, что в сегменте новых авто доминируют китайские бренды, которые активно вытесняют других производителей.

Лидеры среди подержанных электромобилей

  1. Nissan Leaf - 226 авто
  2. Tesla Model Y - 212 авто
  3. Tesla Model 3 - 210 авто
  4. Renault Zoe - 101 авто
  5. Kia Niro EV - 100 авто

Здесь картина стабильна: массовые модели с проверенной репутацией остаются основой импорта.

Что это значит

Резкое падение рынка имеет несколько причин:

  • уменьшение доли электромобилей в общих продажах
  • рост популярности бензиновых и гибридных авто
  • изменение экономических условий и стоимости владения

В то же время месячное восстановление может сигнализировать об адаптации рынка к новым реалиям.

Вывод

Украинский рынок электромобилей входит в фазу турбулентности: долгосрочное падение сочетается с краткосрочными всплесками спроса. Ключевым фактором остается доступность - именно поэтому подержанные авто продолжают доминировать.

#Aвтобизнес #Новости