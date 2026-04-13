Рынок электромобилей обвалился на 63%

Nissan Leaf
В марте 2026 года украинский рынок электромобилей продемонстрировал резкое падение в годовом измерении, одновременно показав восстановление относительно предыдущего месяца. По данным Укравтопром, автопарк пополнили 2021 электромобиль (BEV).
Контрастная динамика
По сравнению с мартом 2025 года спрос упал на 63 процента - это один из самых глубоких спадов за последнее время. Впрочем, если смотреть краткосрочно, рынок оживает: относительно февраля 2026 года зафиксирован рост на 88 процентов.
Это свидетельствует о нестабильности спроса, который зависит от внешних факторов - цен, импорта и регуляторных изменений.
Структура рынка
Из общего количества:
- легковые авто - 1910 единиц
- из них новые - только 227
- подержанные - 1683
- коммерческие электромобили - 111 единиц
- новые - только 15
Фактически рынок остается зависимым от импорта подержанных авто - их доля превышает 80 процентов.
Лидеры среди новых электромобилей
- BYD Leopard 3 - 34 авто
- Zeekr 001 - 30 авто
- BYD Sea Lion 06 - 30 авто
- Volkswagen ID.UNYX - 21 авто
- Volkswagen ID.4 - 19 авто
Интересно, что в сегменте новых авто доминируют китайские бренды, которые активно вытесняют других производителей.
Лидеры среди подержанных электромобилей
- Nissan Leaf - 226 авто
- Tesla Model Y - 212 авто
- Tesla Model 3 - 210 авто
- Renault Zoe - 101 авто
- Kia Niro EV - 100 авто
Здесь картина стабильна: массовые модели с проверенной репутацией остаются основой импорта.
Что это значит
Резкое падение рынка имеет несколько причин:
- уменьшение доли электромобилей в общих продажах
- рост популярности бензиновых и гибридных авто
- изменение экономических условий и стоимости владения
В то же время месячное восстановление может сигнализировать об адаптации рынка к новым реалиям.
Вывод
Украинский рынок электромобилей входит в фазу турбулентности: долгосрочное падение сочетается с краткосрочными всплесками спроса. Ключевым фактором остается доступность - именно поэтому подержанные авто продолжают доминировать.