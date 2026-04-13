Ринок електромобілів обвалився на 63%

ФОТО: Nissan|
Nissan Leaf
У березні 2026 року український ринок електромобілів продемонстрував різке падіння у річному вимірі, водночас показавши відновлення відносно попереднього місяця. За даними Укравтопром, автопарк поповнили 2021 електромобіль (BEV).
Контрастна динаміка
У порівнянні з березнем 2025 року попит впав на 63 відсотки — це один із найглибших спадів за останній час. Втім, якщо дивитися короткостроково, ринок оживає: відносно лютого 2026 року зафіксовано зростання на 88 відсотків.
Це свідчить про нестабільність попиту, який залежить від зовнішніх факторів — цін, імпорту та регуляторних змін.
Структура ринку
Із загальної кількості:
- легкові авто — 1910 одиниць
- з них нові — лише 227
- вживані — 1683
- комерційні електромобілі — 111 одиниць
- нові — лише 15
Фактично ринок залишається залежним від імпорту вживаних авто — їх частка перевищує 80 відсотків.
Лідери серед нових електромобілів
- BYD Leopard 3 — 34 авто
- Zeekr 001 — 30 авто
- BYD Sea Lion 06 — 30 авто
- Volkswagen ID.UNYX — 21 авто
- Volkswagen ID.4 — 19 авто
Цікаво, що у сегменті нових авто домінують китайські бренди, які активно витісняють інших виробників.
Лідери серед вживаних електромобілів
- Nissan Leaf — 226 авто
- Tesla Model Y — 212 авто
- Tesla Model 3 — 210 авто
- Renault Zoe — 101 авто
- Kia Niro EV — 100 авто
Тут картина стабільна: масові моделі з перевіреною репутацією залишаються основою імпорту.
Що це означає
Різке падіння ринку має кілька причин:
- зменшення частки електромобілів у загальних продажах
- зростання популярності бензинових і гібридних авто
- зміна економічних умов та вартості володіння
Водночас місячне відновлення може сигналізувати про адаптацію ринку до нових реалій.
Висновок
Український ринок електромобілів входить у фазу турбулентності: довгострокове падіння поєднується з короткостроковими сплесками попиту. Ключовим фактором залишається доступність — саме тому вживані авто продовжують домінувати.