Ринок електромобілів обвалився на 63%

У березні 2026 року український ринок електромобілів продемонстрував різке падіння у річному вимірі, водночас показавши відновлення відносно попереднього місяця. За даними Укравтопром, автопарк поповнили 2021 електромобіль (BEV).

Контрастна динаміка

У порівнянні з березнем 2025 року попит впав на 63 відсотки — це один із найглибших спадів за останній час. Втім, якщо дивитися короткостроково, ринок оживає: відносно лютого 2026 року зафіксовано зростання на 88 відсотків.

Це свідчить про нестабільність попиту, який залежить від зовнішніх факторів — цін, імпорту та регуляторних змін.

Структура ринку

Із загальної кількості:

легкові авто — 1910 одиниць

з них нові — лише 227

вживані — 1683

комерційні електромобілі — 111 одиниць

нові — лише 15

Фактично ринок залишається залежним від імпорту вживаних авто — їх частка перевищує 80 відсотків.

Лідери серед нових електромобілів

BYD Leopard 3 — 34 авто Zeekr 001 — 30 авто BYD Sea Lion 06 — 30 авто Volkswagen ID.UNYX — 21 авто Volkswagen ID.4 — 19 авто

Цікаво, що у сегменті нових авто домінують китайські бренди, які активно витісняють інших виробників.

Лідери серед вживаних електромобілів

Nissan Leaf — 226 авто Tesla Model Y — 212 авто Tesla Model 3 — 210 авто Renault Zoe — 101 авто Kia Niro EV — 100 авто

Тут картина стабільна: масові моделі з перевіреною репутацією залишаються основою імпорту.

Що це означає

Різке падіння ринку має кілька причин:

зменшення частки електромобілів у загальних продажах

зростання популярності бензинових і гібридних авто

зміна економічних умов та вартості володіння

Водночас місячне відновлення може сигналізувати про адаптацію ринку до нових реалій.

Висновок

Український ринок електромобілів входить у фазу турбулентності: довгострокове падіння поєднується з короткостроковими сплесками попиту. Ключовим фактором залишається доступність — саме тому вживані авто продовжують домінувати.