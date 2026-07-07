Рынок новых коммерческих автомобилей продемонстрировал оживление

В июне 2026 года в Украине было продано 1206 новых коммерческих автомобилей (грузовых и специализированных), что на 17% больше по сравнению с маем и на 41% превышает показатель июня прошлого года. Об этом сообщает Укравтопром.

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По итогам первого полугодия украинский парк новых грузовых и специализированных автомобилей пополнился 6271 единицей техники. Это на 11% больше, чем за аналогичный период 2025 года, что свидетельствует о сохранении положительной динамики в сегменте коммерческого транспорта.

Что покупают

Лидером рынка новых коммерческих автомобилей в июне стал Renault с результатом 247 зарегистрированных машин. Второе место занял Citroën, реализовавший 112 автомобилей, третье – Fiat с показателем 100 единиц.

В первую пятерку также вошли Volkswagen с 84 зарегистрированными автомобилями и Peugeot, который завершил месяц с результатом 74 единицы.

Чего ожидать от рынка

Рынок коммерческого транспорта демонстрирует слабое восстановление, а темпы роста как в месячном, так и в годовом измерении свидетельствуют о постепенном увеличении спроса на новую технику со стороны бизнеса, логистических компаний и коммунального сектора.

Дальнейшие показатели будут зависеть главным образом от решений политического руководства страны. В случае прекращения боевых действий рынок коммерческого транспорта будет иметь значительно лучшие перспективы.