Ринок нових комерційних автомобілів показав пожвавлення

У червні 2026 року в Україні реалізували 1206 нових комерційних автомобілів (вантажних і спеціалізованих), що на 17% більше порівняно з травнем та на 41% перевищує показник червня минулого року. Про це повідомляє Укравтопром.

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За підсумками першого півріччя український парк нових вантажних і спеціалізованих автомобілів поповнився 6271 одиницею техніки. Це на 11% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, що свідчить про збереження позитивної динаміки у сегменті комерційного транспорту.

Що купують

Лідером ринку нових комерційних автомобілів у червні став Renault із результатом 247 зареєстрованих машин. Друге місце посів Citroën, який реалізував 112 автомобілів, третє — Fiat із показником 100 одиниць.

До першої п'ятірки також увійшли Volkswagen із 84 зареєстрованими автомобілями та Peugeot, який завершив місяць із результатом 74 одиниці.

Чого очікувати від ринку

Ринок комерційного транспорту демонструє слабке відновлення, а темпи зростання як у місячному, так і в річному вимірі свідчать про поступове збільшення попиту на нову техніку з боку бізнесу, логістичних компаній і комунального сектору.

Подальші показники залежатимуть головним чином від рішень політичного керівництва країни. У разі припинення бойових дій ринок комерційного транспорту матиме значно кращі перспективи.