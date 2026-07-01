В Україні змінилися лідери продажів нових авто: хто лідирує

У червні 2026 року продажі нових легкових автомобілів в Україні були на 7,7% меншими, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє AUTO-Consulting. Невелике зниження зафіксували і порівняно з травнем.

Водночас за підсумками першого півріччя ринок залишається майже на рівні 2025 року: продано близько 33 тисяч нових легковиків, що лише на 1,9% менше, ніж торік.

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Ринок просів, але без катастрофи

Формально червнева статистика виглядає мінусовою. Продажі нових авто знизилися і в річному, і в місячному порівнянні. Але це не обов’язково означає погіршення ситуації на ринку.

У 2025 році саме з літа почався активний попит на електромобілі через очікуване завершення пільг наприкінці року. Частина покупців тоді поспішала придбати авто до зміни податкових умов, тому база порівняння була завищеною.

У 2026 році такого ажіотажного чинника вже немає. Тому нинішнє зниження виглядає радше як повернення до нормального темпу, а не як обвал. Мінус 1,9% за шість місяців — це радше стабільність, ніж криза. Особливо з урахуванням війни, нестабільного курсу, обережності покупців і високих цін на нові автомобілі.

Toyota залишається першою, але з паузою

Серед брендів лідерство у червні зберегла Toyota. Це вже звична картина для українського ринку: бренд має сильну дилерську мережу, високу довіру покупців і стабільний попит на кросовери та позашляховики.

Однак у червні Toyota трохи знизила обсяги. Головна причина — очікування поставок нового покоління RAV4. Для українського ринку це ключова модель, яка багато років була одним із головних локомотивів продажів марки.

Коли така модель перебуває на межі зміни покоління, частина покупців відкладає рішення. Одні чекають нову версію, інші розраховують на вигідніші умови для залишків попередньої генерації. Саме тому пауза RAV4 одразу помітна у статистиці.

Renault обійшла Skoda

Другою у червні стала Renault. Французький бренд набирає форму завдяки актуальному модельному ряду та сильним позиціям у сегменті доступних кросоверів.

Renault вдалося обійти Skoda, яка традиційно добре почувається в Україні завдяки Octavia, Karoq, Kodiaq та корпоративному попиту. Але у червні саме Renault виглядала сильніше.

Renault презентував в Україні нову модель. Фото Авто24

Renault Duster став головною моделлю місяця

Найцікавіші зміни відбулися не серед брендів, а серед моделей. У червні рейтинг нових авто очолив Renault Duster.

Це цілком логічний результат. Duster залишається одним із найзрозуміліших автомобілів для українського покупця: кросоверний формат, нормальний кліренс, проста репутація, відносно доступна ціна та висока ліквідність на вторинному ринку.

Для України Duster давно перестав бути просто бюджетним SUV. Він став універсальною відповіддю на різні сценарії: місто, погані дороги, передмістя, робота, сімейні поїздки й корпоративні парки.

Hyundai Tucson вийшов на друге місце

Другим серед моделей у червні став Hyundai Tucson. Для ринку це також показовий сигнал: попит на середньорозмірні кросовери залишається дуже сильним.

Tucson працює в іншій ціновій ніші, ніж Duster, але закриває схожу потребу — універсальний сімейний автомобіль із комфортом, сучасним дизайном і зрозумілим брендом.

Посилення позицій Hyundai у червні підтверджує, що корейські марки зберігають значний потенціал. Українські покупці добре знають ці автомобілі, довіряють їхній сервісній мережі та сприймають як раціональну альтернативу японським і європейським моделям.

Hyundai Tucson обійшов традиційних лідерів ринку завдяки привабливій ціні. Фото Hyundai

Toyota Land Cruiser Prado замкнув топ-3

Третім у рейтингу моделей став Toyota Land Cruiser Prado. І це теж дуже характерний для України результат.

Prado – не масовий бюджетний автомобіль, але він має стабільну аудиторію. Для багатьох покупців це символ надійності, прохідності та довгострокової ліквідності. Такі машини купують не лише для міста, а й для регіонів, бізнесу, службових завдань і складних дорожніх умов.

Те, що Prado увійшов до трійки найпопулярніших моделей місяця, показує: навіть на фоні обережного ринку попит на дорогі й надійні позашляховики нікуди не зник.

RAV4 тимчасово вибув із фаворитів

Найбільш нетипова зміна червня — відсутність Toyota RAV4 серед лідерів. Для українського ринку це незвично, адже RAV4 багато років був одним із головних бестселерів.

Причина не в падінні інтересу до моделі як такої. Навпаки, покупці очікують нове покоління, дебют якого відбувся саме у червні. Через це попит на поточну генерацію тимчасово пригальмував.

Після старту поставок нового RAV4 ситуація може швидко змінитися. Toyota має всі шанси повернути модель у верхню частину рейтингу, якщо ціна, комплектації та строки поставок будуть прийнятними для українського ринку.

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Хто ще посилив позиції

Окрім Renault і Hyundai, у червні краще виглядали Nissan, Mercedes-Benz та Peugeot. Це свідчить, що попит не концентрується лише в бюджетному сегменті.

Nissan традиційно сильний у кросоверах. Mercedes-Benz тримається завдяки преміальному попиту та корпоративним клієнтам. Peugeot поступово використовує інтерес до практичних європейських моделей, зокрема кросоверів і комерційних похідних.

Ринок нових авто в Україні залишається неоднорідним. Одні покупці рахують кожну гривню і йдуть у Duster. Інші обирають Tucson як комфортний сімейний варіант. Треті купують Prado або Mercedes-Benz, бо шукають статус, запас міцності або корпоративний інструмент.

Що означає зміна лідерів