В Украине сменились лидеры продаж новых автомобилей: кто лидирует

В июне 2026 года продажи новых легковых автомобилей в Украине были на 7,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает AUTO-Consulting. Небольшое снижение зафиксировали и по сравнению с маем.

В то же время по итогам первого полугодия рынок остается почти на уровне 2025 года: продано около 33 тысяч новых легковых автомобилей, что лишь на 1,9% меньше, чем в прошлом году.

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Рынок просел, но без катастрофы

Формально июньская статистика выглядит отрицательной. Продажи новых автомобилей снизились как в годовом, так и в месячном сравнении. Но это не обязательно означает ухудшение ситуации на рынке.

В 2025 году именно с лета начался активный спрос на электромобили из-за ожидаемого прекращения льгот в конце года. Часть покупателей тогда спешила приобрести автомобиль до изменения налоговых условий, поэтому база сравнения была завышенной.

В 2026 году такого ажиотажного фактора уже нет. Поэтому нынешнее снижение выглядит скорее как возвращение к нормальному темпу, а не как обвал. Минус 1,9% за шесть месяцев – это скорее стабильность, чем кризис. Особенно с учетом войны, нестабильного курса, осторожности покупателей и высоких цен на новые автомобили.

Toyota остается лидером, но с паузой

Среди брендов лидерство в июне сохранила Toyota. Это уже привычная картина для украинского рынка: бренд имеет сильную дилерскую сеть, высокий уровень доверия со стороны покупателей и стабильный спрос на кроссоверы и внедорожники.

Однако в июне Toyota немного снизила объемы продаж. Главная причина – ожидание поставок нового поколения RAV4. Для украинского рынка это ключевая модель, которая много лет была одним из главных локомотивов продаж марки.

Когда такая модель находится на пороге смены поколения, часть покупателей откладывает решение. Одни ждут новую версию, другие рассчитывают на более выгодные условия для остатков предыдущего поколения. Именно поэтому пауза с RAV4 сразу заметна в статистике.

Renault обошла Skoda

Второе место в июне заняла Renault. Французский бренд набирает обороты благодаря актуальному модельному ряду и сильным позициям в сегменте доступных кроссоверов.

Renault удалось обойти Skoda, которая традиционно хорошо себя чувствует в Украине благодаря Octavia, Karoq, Kodiaq и корпоративному спросу. Но в июне именно Renault выглядела сильнее.

Renault представила в Украине новую модель. Фото Авто24

Renault Duster стал главной моделью месяца

Самые интересные изменения произошли не среди брендов, а среди моделей. В июне рейтинг новых автомобилей возглавил Renault Duster.

Это вполне логичный результат. Duster остается одним из самых понятных автомобилей для украинского покупателя: кроссоверный формат, нормальный клиренс, надежная репутация, относительно доступная цена и высокая ликвидность на вторичном рынке.

Для Украины Duster давно перестал быть просто бюджетным SUV. Он стал универсальным решением для различных ситуаций: город, плохие дороги, пригород, работа, семейные поездки и корпоративные автопарки.

Hyundai Tucson занял второе место

Вторым среди моделей в июне стал Hyundai Tucson. Для рынка это также показательный сигнал: спрос на среднеразмерные кроссоверы остается очень высоким.

Tucson работает в другой ценовой нише, чем Duster, но удовлетворяет схожую потребность – универсальный семейный автомобиль с комфортом, современным дизайном и узнаваемым брендом.

Укрепление позиций Hyundai в июне подтверждает, что корейские марки сохраняют значительный потенциал. Украинские покупатели хорошо знают эти автомобили, доверяют их сервисной сети и воспринимают их как рациональную альтернативу японским и европейским моделям.

Hyundai Tucson обогнал традиционных лидеров рынка благодаря привлекательной цене. Фото Hyundai

Toyota Land Cruiser Prado замкнул топ-3

Третьим в рейтинге моделей стал Toyota Land Cruiser Prado. И это тоже очень характерный для Украины результат.

Prado – не является массовым бюджетным автомобилем, но у него есть стабильная аудитория. Для многих покупателей это символ надежности, проходимости и долгосрочной ликвидности. Такие машины покупают не только для города, но и для регионов, бизнеса, служебных задач и сложных дорожных условий.

То, что Prado вошел в тройку самых популярных моделей месяца, показывает: даже на фоне осторожного рынка спрос на дорогие и надежные внедорожники никуда не исчез.

RAV4 временно выбыл из числа фаворитов

Самое необычное изменение июня – отсутствие Toyota RAV4 среди лидеров. Для украинского рынка это необычно, ведь RAV4 много лет был одним из главных бестселлеров.

Причина не в падении интереса к модели как таковой. Наоборот, покупатели ждут новое поколение, дебют которого состоялся именно в июне. Из-за этого спрос на текущее поколение временно притормозил.

После начала поставок нового RAV4 ситуация может быстро измениться. У Toyota есть все шансы вернуть модель в верхнюю часть рейтинга, если цена, комплектации и сроки поставок будут приемлемыми для украинского рынка.

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Кто еще укрепил позиции

Помимо Renault и Hyundai, в июне лучше выглядели Nissan, Mercedes-Benz и Peugeot. Это свидетельствует о том, что спрос не сосредоточен исключительно в бюджетном сегменте.

Nissan традиционно силен в сегменте кроссоверов. Mercedes-Benz держится благодаря премиальному спросу и корпоративным клиентам. Peugeot постепенно использует интерес к практичным европейским моделям, в частности к кроссоверам и коммерческим версиям.

Рынок новых автомобилей в Украине остается неоднородным. Одни покупатели считают каждую гривну и выбирают Duster. Другие предпочитают Tucson как комфортный семейный вариант. Третьи покупают Prado или Mercedes-Benz, потому что ищут статус, запас прочности или корпоративный инструмент.

Что означает смена лидеров