С сегодняшнего дня еЧерга автоматически проверяет "Зеленую карту": что нужно знать автоперевозчику

Уже с сегодняшнего дня, 12 мая 2026 года, сервис автоматически проверяет наличие и действие международного страхового сертификата "Зеленая карта". Об этом говорится в релизе Минразвития.

Новый функционал совместно запускают Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ), Министерство развития громад и территорий Украины и Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.

Читайте также Сервис еЧерга зарегистрировал трехмиллионное пересечение границы: где больше всего перемещений

Что изменится для перевозчиков

При бронировании места в онлайн-очереди система автоматически будет сверять страховое покрытие транспортного средства. Информация о статусе полиса будет отображаться в личном кабинете пользователя.

В случае проблем с документами система:

будет предупреждать об отсутствии или недействительности “Зеленой карты”;

будет показывать срок действия страхового сертификата;

автоматически отменять запись в очереди, если на момент прибытия в пункт пропуска страховка не вступит в силу.

Читайте также Минразвития готовится внедрить еОчередь для легковых авто

Фактически речь идет о дополнительном цифровом контроле перед пересечением границы, который должен уменьшить количество отказов уже непосредственно на КПП.



Почему это важно

По данным МТСБУ, достаточно распространенными остаются ситуации, когда перевозчики оформляют "Зеленую карту" буквально перед рейсом. Из-за этого страховой сертификат иногда еще не активируется на момент прибытия грузовика к границе, а транспорт не может выехать из Украины.

В Минразвития говорят, что новая проверка поможет избежать таких случаев и сделает пересечение границы более прогнозируемым.

Читайте также В системе еЧерга станет понятно, когда машина пересечет границу

Специалисты МТСБ отмечают, если сертификат оформлен, но еще не вступил в силу (например, оформлен накануне поездки), запись в очереди может оставаться активной до момента получения статуса "На въезд" в пункт пропуска, но после он также будет отменен.



“Мы продолжаем развивать еЧергу как сервис, который не только помогает планировать пересечение границы, но и предупреждает водителей о потенциальных рисках еще до прибытия в пункт пропуска, – отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

"Зеленая карта" остается обязательной



В Министерстве напоминают, что международный страховой сертификат "Зеленая карта" является обязательным документом для выезда за границу коммерческого транспорта с украинской регистрацией.

Читайте также В системе еЧерга станет понятно, когда машина пересечет границу

Новый функционал в еЧерге должен стать еще одним элементом цифровизации международных автомобильных перевозок и ускорить работу пунктов пропуска.