Відсьогодні єЧерга автоматично перевіряє "Зелену картку": що потрібно знати автоперевізнику

Уже з сьогоднішнього дня, 12 травня 2026 року, сервіс автоматично перевіряє наявність та чинність міжнародного страхового сертифіката "Зелена картка". Про це йдеться у релізі Мінрозвитку.

Новий функціонал спільно запускають Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ), Міністерство розвитку громад та територій України та Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Що зміниться для перевізників

Під час бронювання місця в онлайн-черзі система автоматично звірятиме страхове покриття транспортного засобу. Інформація про статус поліса відображатиметься в особистому кабінеті користувача.

У разі проблем із документами система:

попереджатиме про відсутність або нечинність “Зеленої картки”;

показуватиме термін дії страхового сертифіката;

автоматично скасовуватиме запис у черзі, якщо на момент прибуття до пункту пропуску страховка не набуде чинності.

Фактично йдеться про додатковий цифровий контроль перед перетином кордону, який має зменшити кількість відмов уже безпосередньо на КПП.



Чому це важливо

За даними МТСБУ, досить поширеними залишаються ситуації, коли перевізники оформлюють "Зелену картку" буквально перед рейсом. Через це страховий сертифікат іноді ще не активується на момент прибуття вантажівки до кордону, а транспорт не може виїхати з України.

У Мінрозвитку кажуть, що нова перевірка допоможе уникнути таких випадків і зробить перетин кордону прогнозованішим.

Фахівці МТСБ наголошують, якщо сертифікат оформлений, але ще не набув чинності (наприклад, оформлений напередодні поїздки), запис у черзі може залишатися активним до моменту отримання статусу "На в’їзд" до пункту пропуску, але після він також буде скасований.



“Ми продовжуємо розвивати єЧергу як сервіс, який не лише допомагає планувати перетин кордону, а й попереджає водіїв про потенційні ризики ще до прибуття до пункту пропуску, — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Зелена картка" залишається обов’язковою



У Міністерстві нагадують, що міжнародний страховий сертифікат "Зелена картка" є обов’язковим документом для виїзду за кордон комерційного транспорту з українською реєстрацією.

Новий функціонал у єЧерзі має стати ще одним елементом цифровізації міжнародних автомобільних перевезень та пришвидшити роботу пунктів пропуску.