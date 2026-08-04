Самый дешевый Porsche 911 в Украине.

В Одессе на продажу был выставлен один из самых доступных Porsche 911 на украинском рынке. За купе 2003 года выпуска просят 38 000 долларов. О нем пишет topgir.com.ua.

Автомобиль представлен на AUTO.RIA. Заявленный пробег составляет 120 тыс. км. Спорткар оснащен 3,6-литровым атмосферным оппозитным двигателем, 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом.

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Продается рестайлинговый Porsche 911 поколение 996 в синем цвете кузова. Согласно данным сервиса, автомобиль имел одного владельца, не находится в розыске, а последняя регистрационная операция была проведена 7 октября 2020 года после ввоза на территорию Украины.

Технические характеристики Porsche 911 Carrera (996)

После обновления модель получила атмосферный шестицилиндровый двигатель M96 объемом 3,6 л, развивающий 320 л. и 370 Нм крутящего момента. В сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач спорткар демонстрирует следующие характеристики:

разгон 0– 100 км/ч - 5,0 с;

максимальная скорость - 285 км/ч;

снаряженная масса - 1370 кг;

объем переднего багажника – 130 л.

Porsche 911 поколение 996 выпускалось в кузове двухдверного купе с посадочной формулой 2+2 и стало первой моделью семейства с двигателем. водяного охлаждения. Сегодня такие автомобили считаются одними из самых доступных способов стать обладателем легендарного Porsche 911, особенно если речь идет о версии с механической коробкой передач.