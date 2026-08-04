Скільки коштує найдешевший Porsche 911 в Україні

В Одесі на продаж виставили один із найдоступніших Porsche 911 на українському ринку. За купе 2003 року випуску просять 38 000 доларів. Про нього пише topgir.com.ua.

Автомобіль представлений на AUTO.RIA. Заявлений пробіг становить 120 тис. км. Спорткар оснащений 3,6-літровим атмосферним опозитним двигуном, 6-ступеневою механічною коробкою передач та заднім приводом.

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Продається рестайлінговий Porsche 911 покоління 996 у синьому кольорі кузова. Згідно з даними сервісу, автомобіль мав одного власника, не перебуває в розшуку, а останню реєстраційну операцію було проведено 7 жовтня 2020 року після ввезення на територію України.

Технічні характеристики Porsche 911 Carrera (996)

Після оновлення модель отримала атмосферний шестициліндровий двигун M96 об'ємом 3,6 л, який розвиває 320 к. с. та 370 Нм крутного моменту. У поєднанні із шестиступеневою механічною коробкою передач спорткар демонструє такі характеристики:

розгін 0–100 км/год — 5,0 с;

максимальна швидкість — 285 км/год;

споряджена маса — 1370 кг;

об'єм переднього багажника — 130 л.

Porsche 911 покоління 996 випускався у кузові дводверного купе з посадковою формулою 2+2 та став першою моделлю сімейства з двигуном водяного охолодження. Сьогодні такі автомобілі вважаються одними з найдоступніших способів стати власником легендарного Porsche 911, особливо якщо йдеться про версію з механічною коробкою передач.