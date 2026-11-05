Секрет экономии гибридов Toyota и Honda: почему эти авто следует брать

Как отмечает Motor1, традиционные бензиновые агрегаты создаются для получения максимальной отдачи, в то время как гибридные силовые установки используют кардинально иную философию. Инженеры используют вариацию четырехтактного процесса сгорания, которую еще в 1882 году запатентовал английский изобретатель Джеймс Аткинсон.

Современные автопроизводители достигают нужного эффекта благодаря изменению фаз газораспределения. Впускной клапан остается открытым немного дольше, чем в обычном моторе, поэтому часть воздуха возвращается во впускной коллектор во время движения поршня вверх.

Это хитрое решение уменьшает количество сжатого воздуха в цилиндре, но позволяет газам толкать поршень в течение более длинного рабочего хода. Двигатель получает больше полезной энергии от сгорания и меньше греется, что существенно улучшает его коэффициент полезного действия.

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Идеальная пара для электромотора

Главный компромисс цикла Аткинсона заключается в снижении мощности и крутящем моменте на низких оборотах. Именно поэтому такие агрегаты редко ставят на спортивные автомобили, но они стали идеальным выбором для бензиново-электрических моделей. В гибридах бензиновый мотор не должен самостоятельно тянуть машину с места.

Электродвигатель выдает мощный крутящий момент со старта, полностью перекрывая слабость ДВС на низких скоростях. Благодаря этому бензиновый агрегат работает в своем эффективном диапазоне, а электрическая часть подхватывает во время резкого разгона. В зависимости от настроек системы, ДВС может вообще выключаться в пробках, что делает расход топлива минимальным.

Кто использует эту технологию

Компания Toyota успешно применяет этот подход в модели Prius с 1997 года. Двухмоторная система Honda также совмещает бензиновый двигатель по циклу Аткинсона с электрической тягой, хотя точный алгоритм передачи мощности у брендов отличается. Некоторые современные моторы могут автоматически переключаться между традиционным циклом Отто и экономным Аткинсона в зависимости от стиля вождения.