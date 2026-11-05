Секрет економії гібридів Toyota та Honda: чому ці авто варто брати

Як зазначає Motor1, традиційні бензинові агрегати створюються для отримання максимальної віддачі, тоді як гібридні силові установки використовують кардинально іншу філософію. Інженери застосовують варіацію чотиритактного процесу згоряння, яку ще у 1882 році запатентував британський винахідник Джеймс Аткінсон.

Сучасні автовиробники досягають потрібного ефекту завдяки зміні фаз газорозподілу. Впускний клапан залишається відкритим трохи довше, ніж у звичайному моторі, тому частина повітря повертається у впускний колектор під час руху поршня вгору.

Це хитре рішення зменшує кількість стисненого повітря в циліндрі, але дозволяє газам штовхати поршень протягом довшого робочого ходу. Двигун отримує більше корисної енергії від згоряння та менше гріється, що суттєво покращує його тепловий коефіцієнт корисної дії.

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Ідеальна пара для електромотора

Головний компроміс циклу Аткінсона полягає у зниженні потужності та крутного моменту на низьких обертах. Саме тому такі агрегати рідко ставлять на спортивні авто, але вони стали ідеальним вибором для бензиново-електричних моделей. У гібридах бензиновий мотор не мусить самостійно тягнути машину з місця.

Електродвигун видає потужний крутний момент зі старту, повністю перекриваючи слабкість ДВЗ на низьких швидкостях. Завдяки цьому бензиновий агрегат працює у своєму найефективнішому діапазоні, а електрична частина підхоплює під час різкого розгону. Залежно від налаштувань системи, ДВЗ може взагалі вимикатися у заторах, що робить витрату пального мінімальною.

Хто використовує цю технологію

Компанія Toyota успішно застосовує цей підхід у моделі Prius ще з 1997 року. Двомоторна система Honda також поєднує бензиновий двигун за циклом Аткінсона з електричною тягою, хоча точний алгоритм передачі потужності у брендів відрізняється. Деякі сучасні мотори вміють автоматично перемикатися між традиційним циклом Отто та економним Аткінсона залежно від стилю водіння.