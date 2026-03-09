Сервисные центры МВД не проводят тренировочных заездов для кандидатов в водители

Сервисные центры МВД объяснили, что они не проводят тренировочных проездов перед сдачей практического экзамена на водительские права. В ведомстве отмечают, что распространенная в социальных сетях информация о якобы существовании специальных "тренировочных маршрутов" или возможность "потренироваться" перед экзаменом в сервисном центре не соответствует действительности.

Читайте также: Шансы самостоятельно сдать экзамены на "права" невысоки: 21% теория и 16% практика

Основная функция сервисных центров МВД во время практического экзамена заключается не в обучении, а в проверке уровня подготовки кандидата в водители. Экзаменаторы оценивают, способен ли человек безопасно и самостоятельно управлять транспортным средством в реальных дорожных условиях. По официальной статистике около 80% кандидатов проваливают экзаменыт, и это создает почву для коррупционных схем.

Обучение вождению происходит исключительно в аккредитованных автошколах. Именно там будущие водители получают теоретические знания по правилам дорожного движения и отрабатывают практические навыки управления автомобилем.

Во время практического экзамена экзаменатор оценивает несколько ключевых аспектов управления транспортом. Прежде всего проверяется соблюдение правил дорожного движения, способность безопасно управлять автомобилем, правильность выполнения маневров, умение ориентироваться в переменных дорожных условиях и взаимодействовать с другими участниками дорожного движения.

Порядок подготовки водителей, а также процедура сдачи теоретических и практических экзаменов определены постановлением КМУ №340. Практический экзамен проходит на дорогах общего пользования вблизи сервисного центра. При этом маршруты могут меняться в зависимости от дорожной ситуации, интенсивности движения или других обстоятельств.

В МВД подчеркивают, что никаких специальных учебных или тренировочных маршрутов в сервисных центрах не существует. Подготовка к экзамену должна происходить во время обучения в автошколе. Именно там кандидаты в водители отрабатывают маневрирование, поведение на дороге и навыки управления автомобилем.

Читайте также: На Волыни за 200 долларов продавали поддельные "права"

Специалисты также советуют будущим водителям не ограничиваться тренировкой только вблизи сервисных центров. Для формирования уверенных навыков важно практиковаться на разных дорогах, учиться ориентироваться в транспортном потоке и правильно реагировать на различные дорожные ситуации.

После завершения обучения и успешной сдачи теоретического экзамена кандидат может записаться на практический экзамен в сервисном центре МВД. Во время этого экзамена проверяются уже сформированные навыки вождения, а не процесс обучения.