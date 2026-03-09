Сервісні центри МВС не проводять тренувальних заїздів для кандидатів у водії

Сервісні центри МВС пояснили, що вони не проводять тренувальних проїздів перед складанням практичного іспиту на водійські права. У відомстві наголошують, що поширена в соціальних мережах інформація про нібито існування спеціальних «тренувальних маршрутів» або можливість «потренуватися» перед іспитом у сервісному центрі не відповідає дійсності.

Читайте також: Шанси самостійно скласти іспити на "права" невисокі: 21% теорія і 16% практика

Основна функція сервісних центрів МВС під час практичного іспиту полягає не в навчанні, а у перевірці рівня підготовки кандидата у водії. Екзаменатори оцінюють, чи здатна людина безпечно та самостійно керувати транспортним засобом у реальних дорожніх умовах. За офіційною статистикою близько 80% кандидатів провалюють іспит, і це створює підґрунтя для корупційних схем.

Навчання водінню відбувається виключно в акредитованих автошколах. Саме там майбутні водії отримують теоретичні знання з правил дорожнього руху та відпрацьовують практичні навички керування автомобілем.

Під час практичного іспиту екзаменатор оцінює кілька ключових аспектів керування транспортом. Насамперед перевіряється дотримання правил дорожнього руху, здатність безпечно керувати автомобілем, правильність виконання маневрів, уміння орієнтуватися у змінних дорожніх умовах та взаємодіяти з іншими учасниками дорожнього руху.

Порядок підготовки водіїв, а також процедура складання теоретичних і практичних іспитів визначені постановою КМУ №340. Практичний іспит проходить на дорогах загального користування поблизу сервісного центру. При цьому маршрути можуть змінюватися залежно від дорожньої ситуації, інтенсивності руху або інших обставин.

У МВС підкреслюють, що жодних спеціальних навчальних чи тренувальних маршрутів у сервісних центрах не існує. Підготовка до іспиту повинна відбуватися під час навчання в автошколі. Саме там кандидати у водії відпрацьовують маневрування, поведінку на дорозі та навички керування автомобілем.

Читайте також: На Волині за 200 доларів продавали підроблені "права"

Фахівці також радять майбутнім водіям не обмежуватися тренуванням лише поблизу сервісних центрів. Для формування впевнених навичок важливо практикуватися на різних дорогах, навчатися орієнтуватися у транспортному потоці та правильно реагувати на різні дорожні ситуації.

Після завершення навчання та успішного складання теоретичного іспиту кандидат може записатися на практичний іспит у сервісному центрі МВС. Під час цього іспиту перевіряються вже сформовані навички водіння, а не процес навчання.