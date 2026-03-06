Штрафы с камер за отсутствие автогражданки: правда или фейк

В сети распространяется информация об автоматическом штрафовании водителей за отсутствие электронного полиса ОСАГО. В сообщениях утверждается, что камеры автофиксации с марта начнут проверять наличие страховки через государственные реестры. Однако такая информация пока не соответствует действительности, пишет первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Читайте также: Сколько стоят камеры контроля скорости на дорогах и сколько штрафов они выписывают за месяц

Отсутствуют законодательные основания

Сейчас украинское законодательство не предусматривает возможности автоматической фиксации нарушения, связанного с отсутствием полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности. Для этого необходимо внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и ряд подзаконных актов.

Без таких изменений система автоматической фиксации нарушений не может применяться для контроля наличия автогражданки.

Система технически не готова

Кроме правовых изменений, необходима также техническая адаптация системы. На сегодня комплексы автоматической фиксации нарушений не интегрированы с базами данных страхования настолько, чтобы использовать их для автоматического наложения штрафов.

В случае внедрения такого механизма граждан об этом обязательно уведомят заранее через официальные каналы.

Что действует сейчас

Сейчас проверка наличия полиса ОСАГО осуществляется во время остановки транспортного средства полицейскими. В случае отсутствия действующей страховки водитель может быть привлечен к административной ответственности.

Читайте также: Камеры не помогают: в Киеве зафиксирована рекордная смертность в ДТП за последние восемь лет

Поэтому оформление автогражданки остается обязательным требованием законодательства, а также инструментом финансовой защиты водителя-виновника в случае дорожно-транспортного происшествия.

Вывод

Сообщение о том, что камеры уже начали автоматически штрафовать водителей за отсутствие электронной страховки, является фейком. На данный момент такие изменения не введены ни на законодательном, ни на техническом уровне. Водителям стоит ориентироваться только на официальные сообщения государственных органов, а не на непроверенную информацию в сети.