Штрафи з камер за відсутність автоцивілки: правда чи фейк

У мережі поширюється інформація про автоматичне штрафування водіїв за відсутність електронного поліса ОСЦПВ. У повідомленнях стверджується, що камери автофіксації з березня почнуть перевіряти наявність страховки через державні реєстри. Проте така інформація поки не відповідає дійсності, пише перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Читайте також: Скільки коштують камери контролю швидкості на дорогах і скільки штрафів вони виписують за місяць

Відсутні законодавчі підстави

Наразі українське законодавство не передбачає можливості автоматичної фіксації порушення, пов’язаного з відсутністю поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Для цього необхідно внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та низки підзаконних актів.

Без таких змін система автоматичної фіксації порушень не може застосовуватися для контролю наявності автоцивілки.

Система технічно не готова

Крім правових змін, необхідна також технічна адаптація системи. На сьогодні комплекси автоматичної фіксації порушень не інтегровані з базами даних страхування настільки, щоб використовувати їх для автоматичного накладення штрафів.

У разі впровадження такого механізму громадян про це обов’язково повідомлять заздалегідь через офіційні канали.

Що діє зараз

Наразі перевірка наявності поліса ОСЦПВ здійснюється під час зупинки транспортного засобу поліцейськими. У разі відсутності чинної страховки водій може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.

Читайте також: Камери не допомагають: у Києві зафіксовано рекордну смертність у ДТП за останні вісім років

Тому оформлення автоцивілки залишається обов’язковою вимогою законодавства, а також інструментом фінансового захисту водія-винуватця у разі дорожньо-транспортної пригоди.

Висновок

Повідомлення про те, що камери вже почали автоматично штрафувати водіїв за відсутність електронної страховки, є фейком. На цей час такі зміни не запроваджені ні на законодавчому, ні на технічному рівні.

Водіям варто орієнтуватися лише на офіційні повідомлення державних органів, а не на неперевірену інформацію в мережі.