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Skoda передумала отказываться от Karoq: популярный кроссовер возвращается с крутым бонусом

Skoda официально подтвердила выпуск второго поколения кроссовера Karoq, хотя раньше планировала заменить его электромобилем. Новинка появится на рынке в 2027 году и впервые получит плагин-гибридную установку, которая позволит проезжать более 100 километров на электротяге.
Новая Skoda Karoq 2027: кроссовер получит плагин-гибрид на 100 км

ФОТО: Skoda|

Skoda выпустит преемника Karoq

Сергей Матусяк
logo11 сентября, 09:02
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Чешский бренд готовит второе поколение своего популярного кроссовера Karoq. Как сообщает издание Autocar, руководитель компании Клаус Зеллмер дал зеленый свет новой модели, хотя поначалу ее место в линейке должен был полностью занять электрический Elroq.

Для украинских водителей это отличная новость. Текущий Karoq продается только с бензиновыми двигателями и мягкими гибридами, но преемник получит полноценную плагин-гибридную (PHEV) версию.

Клаус Зеллмер: силовая установка будет очень похожа на ту, что стоит в новом Kodiaq.

Это означает батарею, которая обеспечит более 100 км чисто электрического пробега. То есть ежедневные поездки на работу и домой можно будет производить вообще без запуска бензинового двигателя, заряжаясь от обычной розетки в гараже.

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Что еще известно о новинке

Автомобиль будет построен на проверенной платформе MQB от Volkswagen Group. Запуск намечен на 2027 или 2028 год.

В Skoda обещают, что новый Karoq останется в том же ценовом сегменте, предлагая максимум автомобиля за адекватный прайс.

Интересно, что электрический Elroq тоже остается в игре – он продается отлично, но полностью перекрыть спрос на традиционные кроссоверы пока не способен.

Глобальные изменения в линейке

Пока Karoq получает второй шанс, другие классические модели бренда могут уйти в историю. Недавно мы писали, что Skoda серьезно рассматривает возможность навсегда отказаться от флагмана Superb.

Из-за программы сокращения расходов Volkswagen Group, компания вынуждена оптимизировать модельный ряд, оставляя лишь самые востребованные форматы.

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