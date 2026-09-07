Прощай, флагман: почему Skoda планирует навсегда отказаться от Superb

Чешский автопроизводитель всерьез рассматривает возможность отказаться от выпуска модели Superb. Об этом в интервью изданию Autocar рассказал руководитель компании Клаус Зеллмер. По его словам, классические седаны и универсалы теряют популярность, а материнская компания Volkswagen Group запустила масштабную программу по сокращению расходов. К 2035 году концерн планирует снизить количество моделей во всех своих брендах примерно на 50%.

Для украинских водителей, которые традиционно ценят Superb за огромный салон и комфортную подвеску это означает постепенный переход на другой формат. Skoda сейчас имеет самый модельный ряд в своей истории, ведь одновременно выпускает бензиновые, дизельные, гибридные и полностью электрические авто.

Чтобы оптимизировать производство и снизить цены компания вынуждена "резать" классические форматы в пользу универсальных решений. Недавно концерн объявил даже о выходе на пенсию целого бренда в орбите компании.

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Что придет на смену флагману

Младшая модель Octavia остается в безопасности – она уверенно лидирует в своем классе с 2016 года. Чехи уже показали концепт Vision O, демонстрирующий, каким будет следующее поколение электрической "Октавии". Новинку построят на новой платформе VW Group SSP (ее же получит будущий электрический Volkswagen Golf).

Интересно, что по габаритам концепт Vision O находится как раз посередине между нынешними Octavia и Superb. Новая платформа дает инженерам достаточно простора, чтобы растянуть колесную базу почти до размеров флагмана.

Руководство бренда сейчас решает, нужен ли им полноценный большой седан в будущем. Вместо того чтобы выпускать две отдельные модели, Skoda может создать один просторный электромобиль, который разумно закроет потребности покупателей как Octavia, так и Superb. Так что поклонникам больших чешских авто стоит готовиться к тому, что следующее поколение любимых машин будет исключительно на батарейках.