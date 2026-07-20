Какой будет новая Škoda Octavia: подробности о преемнике модели

Текущая модель четвертого поколения, выпускаемая с 2020 года, вскоре получит уже третье по счету обновление, что свидетельствует о длительном жизненном цикле платформы. В то же время появление принципиально нового преемника может поставить под угрозу будущее старшей модели Superb.

Впечатляющий дизайн в стиле Modern Solid

Новая Octavia обретет более современный и лаконичный внешний вид благодаря применению нового дизайнерского языка бренда под названием Modern Solid. Рендеры Carscoops демонстрируют, что новинка сохранит знакомый и узнаваемый силуэт, но претерпит глобальные изменения. Традиционная решетка радиатора полностью исчезнет, а ее место займет плавная аэродинамическая панель. Скульптурные линии капота и четко очерченные передние защитные панели подчеркнут более широкую и устойчивую осанку автомобиля.

В профиль кузова силуэт с длинной крышей останется верным практическим традициям модификации Combi. Однако за счет увеличенной колесной базы и более низкой линии крыши универсал будет выглядеть значительно элегантнее. Задняя часть кузова во многом повторяет решения концепта Vision O: между фирменными Т-образными фонарями на задних дверях расположится большая подсвеченная надпись "Škoda".

Цифровой интерьер и сохранение практичности

Если серийный салон точно воплотит в жизнь идеи концепта, новая Octavia сможет опередить по уровню технологий даже флагманский Superb. Главной особенностью интерьера станет огромный дисплей, простирающийся от стойки до стойки, напоминающий систему Panoramic Vision от BMW.

Несмотря на тотальную цифровизацию, производитель сохранит физические кнопки для управления ключевыми функциями автомобиля и климат-контролем, что порадует поклонников тактильных ощущений. Технологическое оснащение будет включать голосовое управление с интеграцией искусственного интеллекта, беспроводное обновление программного обеспечения через сеть, расширенную систему навигации и ассистенты водителя уровня 2+.

Кроме того, автомобиль сохранит фирменную практичность с большим количеством умных решений для хранения вещей, фирменным зонтиком, а также очень просторным багажным отделением и задним рядом сидений.

Переход на платформу SSP и технические характеристики

Будущая Octavia переживет самую масштабную техническую трансформацию за всю свою историю. В основу новинки ляжет новая архитектура Scalable Systems Platform (SSP) от Volkswagen Group. Автомобиль получит как полностью электрические версии, так и гибридные силовые агрегаты с увеличенным запасом хода (EREV).

Электрические модификации с 800-вольтовой архитектурой будут доступны в конфигурациях с одним или двумя двигателями. Их мощность составит от 149 кВт (202 л.с.) в базовых версиях до 298 кВт (более 406 лошадиных сил) в будущих спортивных моделях с индексом vRS. Емкость батареи ожидается в пределах 80-100 кВт-ч, что позволит обеспечить запас хода более 700 километров по циклу WLTP.

Вариант с технологией EREV будет использовать компактный бензиновый двигатель исключительно в качестве генератора для подзарядки аккумулятора во время движения. Аккумулятор будет питать электродвигатели, которые будут приводить колеса в движение. Такая схема позволит автомобилю достичь комбинированного запаса хода на уровне 1000 километров.

Конкуренты и сроки выхода на рынок