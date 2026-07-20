Якою буде нова Škoda Octavia: подробиці про наступника моделі

Поточна модель четвертої генерації, яка випускається з 2020 року, незабаром отримає вже третє за рахунком оновлення, що вказує на тривалий життєвий цикл платформи. Водночас поява принципово нового наступника може поставити під загрозу майбутнє старшої моделі Superb.

Вражаючий дизайн у стилі Modern Solid

Нова Octavia отримає сучасніший та чистіший зовнішній вигляд завдяки застосуванню свіжої дизайнерської мови бренду під назвою Modern Solid. Рендери Carscoops демонструють, що новинка збереже знайомий та впізнаваний силует, але отримає глобальні зміни. Традиційна решітка радіатора повністю зникне, а її місце займе плавна аеродинамічна панель. Скульптурні лінії капота та чітко окреслені передні захисні панелі підкреслять ширшу й стійкішу поставу автомобіля.

У профілі кузова силует з довгим дахом залишиться вірним практичним традиціям модифікації Combi. Проте за рахунок збільшеної колісної бази та нижчої лінії даху універсал виглядатиме значно елегантніше. Задня частина кузова багато в чому повторює рішення концепту Vision O: між фірмовими Т-подібними ліхтарями на задніх дверях розташується великий підсвічений напис "Škoda".

Цифровий інтер'єр та збереження практичності

Якщо серійний салон точно втілить у життя ідеї концепту, нова Octavia зможе випередити за рівнем технологій навіть флагманський Superb. Головною особливістю інтер'єру стане величезний дисплей, що простягається від стійки до стійки, нагадуючи систему Panoramic Vision від BMW.

Попри тотальну цифровізацію, виробник збереже фізичні кнопки для керування ключовими функціями автомобіля та клімат-контролем, що порадує прихильників тактильних відчуттів. Технологічне оснащення включатиме uолосове керування з інтеграцією штучного інтелекту, бездротове оновлення програмного забезпечення по мережі, розширену систему навігації й асистенти водія рівня 2+.

Окрім цього, автомобіль збереже фірмову практичність із великою кількістю розумних рішень для зберігання речей, фірмовою парасолькою, а також дуже просторим багажним відділенням та заднім рядом сидінь.

Перехід на платформу SSP та технічні характеристики

Майбутня Octavia переживе найбільшу технічну трансформацію за всю свою історію. В основу новинки ляже нова архітектура Scalable Systems Platform (SSP) від Volkswagen Group. Автомобіль отримає як повністю електричні версії, так і гібридні силові агрегати з подовженим запасом ходу (EREV).

Електричні модифікації з 800-вольтовою архітектурою будуть доступні в конфігураціях з одним або двома двигунами. Їхня потужність становитиме від 149 кВт (202 к.с.) у базових версіях до 298 кВт (понад 406 кінських сил) у майбутніх спортивних моделях з індексом vRS. Ємність батареї очікується в межах 80-100 кВт-год, що дозволить забезпечити запас ходу понад 700 кілометрів за циклом WLTP.

Варіант із технологією EREV використовуватиме компактний бензиновий двигун виключно як генератор для підзарядки батареї під час руху. Акумулятор живитиме електродвигуни, які приводитимуть колеса в рух. Така схема дозволить автомобілю досягти комбінованого запасу ходу на рівні 1000 кілометрів.

Конкуренти та терміни виходу на ринок