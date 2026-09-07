Прощавай, флагмане: чому Skoda планує назавжди відмовитися від Superb

Чеський автовиробник серйозно розглядає можливість відмовитися від випуску моделі Superb. Про це в інтерв'ю виданню Autocar розповів керівник компанії Клаус Зеллмер. За його словами, класичні седани та універсали втрачають популярність, а материнська компанія Volkswagen Group запустила масштабну програму скорочення витрат. До 2035 року концерн планує зменшити кількість моделей у всіх своїх брендах приблизно на 50%.

Для українських водіїв, які традиційно цінують Superb за величезний салон та комфортну підвіску, це означає поступовий перехід на інший формат. Skoda зараз має найбільший модельний ряд у своїй історії, адже одночасно випускає бензинові, дизельні, гібридні та повністю електричні авто.

Щоб оптимізувати виробництво та знизити ціни, компанія змушена "різати" класичні формати на користь універсальних рішень. Нещодавно концерн оголосив навіть про вихід на пенсію цілого бренду з орбіти компанії.

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Що прийде на зміну флагману

Молодша модель Octavia залишається в безпеці – вона впевнено лідирує у своєму класі з 2016 року. Чехи вже показали концепт Vision O, який демонструє, яким буде наступне покоління електричної "Октавії". Новинку побудують на новій платформі VW Group SSP (її ж отримає майбутній електричний Volkswagen Golf).

Цікаво, що за габаритами концепт Vision O знаходиться якраз посередині між нинішніми Octavia та Superb. Нова платформа дає інженерам достатньо простору, щоб розтягнути колісну базу майже до розмірів флагмана.

Керівництво бренду зараз вирішує, чи потрібен їм повноцінний великий седан у майбутньому. Замість того, щоб випускати дві окремі моделі, Skoda може створити один просторий електромобіль, який розумно закриє потреби покупців як Octavia, так і Superb. Тож шанувальникам великих чеських авто варто готуватися до того, що наступне покоління улюблених машин буде виключно на батарейках.