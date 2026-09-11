Skoda передумала відмовлятись від Karoq: популярний кросовер повертається з крутим бонусом

Чеський бренд готує друге покоління свого популярного кросовера Karoq. Як повідомляє видання Autocar, керівник компанії Клаус Зеллмер дав зелене світло новій моделі, хоча спочатку її місце в лінійці мав повністю зайняти електричний Elroq.

Для українських водіїв це чудова новина. Поточний Karoq продається лише з бензиновими двигунами та м'якими гібридами, але наступник отримає повноцінну плагін-гібридну (PHEV) версію.

Клаус Зеллмер: силова установка буде дуже схожою на ту, що стоїть у новому Kodiaq.

Це означає батарею, яка забезпечить понад 100 кілометрів суто електричного пробігу. Тобто щоденні поїздки на роботу і додому можна буде робити взагалі без запуску бензинового двигуна, заряджаючись від звичайної розетки в гаражі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що ще відомо про новинку

Автомобіль побудують на перевіреній платформі MQB від Volkswagen Group. Запуск запланований на 2027 або 2028 рік.

У Skoda обіцяють, що новий Karoq залишиться в тому ж ціновому сегменті, пропонуючи максимум автомобіля за адекватний прайс.

Цікаво, що електричний Elroq теж залишається в грі – він продається чудово, але повністю перекрити попит на традиційні кросовери поки не здатен.

Глобальні зміни в лінійці

Поки Karoq отримує другий шанс, інші класичні моделі бренду можуть піти в історію. Нещодавно ми писали, що Skoda серйозно розглядає можливість назавжди відмовитися від флагмана Superb.

Через програму скорочення витрат Volkswagen Group, компанія змушена оптимізувати модельний ряд, залишаючи лише найбільш затребувані формати.