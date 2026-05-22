Сколько аварий случается из-за плохого состояния украинских дорог

В 2025 году в Украинцы стали реже обращаться в полицию. За этот период зафиксировали лишь 332 дорожно-транспортных происшествия, которые произошли из-за ненадлежащего состояния дорог. Это почти на треть меньше, чем в 2024 году, когда было оформлено 475 таких аварий. Об этом свидетельствуют данные opendatabot.ua.

Для сравнения, рекордный показатель за последние годы фиксировали еще в 2021 году - тогда из-за плохого состояния дорожного покрытия произошло 849 ДТП.

Где больше всего аварий из-за дорог

Больше всего таких ДТП традиционно приходится на Львовскую область - 72 случая. В то же время ситуация в регионе улучшилась: за год количество аварий сократилось на 31%, а по сравнению с 2021 годом - более чем вдвое.

Второе место занимает Киев, где из-за ненадлежащего содержания дорог и улиц произошло 63 ДТП. Здесь статистика, наоборот, ухудшилась - количество таких аварий выросло на 17% по сравнению с прошлым годом.

Третьим среди регионов с наибольшим количеством подобных аварий стала Тернопольская область - 29 ДТП. Это на 16% больше, чем годом ранее.

Всего на эти три региона приходится почти половина всех аварий из-за плохого состояния дорожной инфраструктуры в Украине.

Что делать, если авто повредилось из-за ямы

Юристы и правоохранители отмечают: в случае ДТП из-за ненадлежащего состояния дороги важно правильно зафиксировать обстоятельства аварии.

После инцидента необходимо:

Остановить автомобиль и включить аварийную сигнализацию.

Установить знак аварийной остановки.

Вызвать полицию.

Сделать фото и видео повреждений, ямы или дефекта дороги.

По возможности найти свидетелей и записать их контакты.

Правоохранители должны составить схему ДТП и отметить в материалах дела, что причиной аварии стало именно ненадлежащее состояние дороги. Также полиция должна определить организацию, ответственную за содержание этого участка.

После этого водителю рекомендуют обратиться к независимому оценщику для определения суммы ущерба. В дальнейшем собранные документы можно подать в организацию, ответственной за дорогу, с требованием компенсации. Если возмещение добровольно не выплачивают - дело может быть передано в суд.

В то же время эксперты напоминают: если будет установлено, что водитель превысил скорость или нарушил ПДД, ответственность могут возложить и на него. Также полиция штрафует водителей которые ее вызывают в таких случаях.