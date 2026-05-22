Скільки аварій трапляється через поганий стан українських доріг

У 2025 році в Українці стали рідше звертатись до поліції. За цей період зафіксували лише 332 дорожньо-транспортні пригоди, які сталися через неналежний стан доріг. Це майже на третину менше, ніж у 2024 році, коли було оформлено 475 таких аварій. Про це свідчать дані opendatabot.ua.

Для порівняння, рекордний показник за останні роки фіксували ще у 2021 році — тоді через поганий стан дорожнього покриття сталося 849 ДТП.

Де найбільше аварій через дороги

Найбільше таких ДТП традиційно припадає на Львівська область — 72 випадки. Водночас ситуація у регіоні покращилася: за рік кількість аварій скоротилася на 31%, а порівняно з 2021 роком — більш ніж удвічі.

Друге місце посідає Київ, де через неналежне утримання доріг та вулиць сталося 63 ДТП. Тут статистика, навпаки, погіршилася — кількість таких аварій зросла на 17% у порівнянні з минулим роком.

Третім серед регіонів із найбільшою кількістю подібних аварій стала Тернопільська область — 29 ДТП. Це на 16% більше, ніж роком раніше.

Загалом на ці три регіони припадає майже половина всіх аварій через поганий стан дорожньої інфраструктури в Україні.

Що робити, якщо авто пошкодилося через яму

Юристи та правоохоронці наголошують: у разі ДТП через неналежний стан дороги важливо правильно зафіксувати обставини аварії.

Після інциденту необхідно:

Зупинити автомобіль та увімкнути аварійну сигналізацію.

Встановити знак аварійної зупинки.

Викликати поліцію.

Зробити фото та відео пошкоджень, ями або дефекту дороги.

За можливості знайти свідків та записати їхні контакти.

Правоохоронці мають скласти схему ДТП та зазначити у матеріалах справи, що причиною аварії став саме неналежний стан дороги. Також поліція повинна визначити організацію, відповідальну за утримання цієї ділянки.

Після цього водію рекомендують звернутися до незалежного оцінювача для визначення суми збитків. Надалі зібрані документи можна подати до організації, відповідальної за дорогу, з вимогою компенсації. Якщо відшкодування добровільно не виплачують — справа може бути передана до суду.

Водночас експерти нагадують: якщо буде встановлено, що водій перевищив швидкість або порушив ПДР, відповідальність можуть покласти і на нього. Також поліція штрафує водіїв які її викликають у таких випадках.