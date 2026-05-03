"Знаєте, чому вас зупинили?" – на це запитання поліції можна не відповідати

Багато водіїв у цей момент автоматично починають виправдовуватись або самі називають можливе порушення. Але юристи рекомендують не поспішати з відповіддю.

Жарти тут також не дуже доречні. У редакції Авто24 не радять до них вдаватися навіть за умови, що ви по життю людина весела, з гумором, оскільки наділені владою люди в погонах мають зовсім інше уявлення про гумор й мета зупинки з цим зовсім не в'яжеться.

Чому це важливо

По-перше, таке запитання слід розцінювати як своєрідну "пастку". Адже водій може мимоволі підтвердити порушення ще до того, як поліція офіційно озвучить причину зупинки.

По-друге, якщо у правоохоронців є підозра щодо порушення, вони спочатку зобов'язані повідомити про неї водія.

"Згідно зі статтею 35 Закону України “Про Національну поліцію”, поліцейський може зупиняти авто лише у чітко визначених випадках, таких як порушення ПДР, конкретні ознаки технічної несправності, розшук автомобіля тощо. Якщо зупинка не підпадає під ці випадки, вона є неправомірною І позбавляє право інспектора вимагати документи чи проводити інші дії, – зазначає "Дорожній адвокат".

Як краще реагувати

Фахівці радять відповідати спокійно й нейтрально. Наприклад:

– "Ні, не знаю".

Без зайвих пояснень чи припущень.

Це не є відмовою від співпраці й не вважається порушенням.

На які запитання можна не відповідати

Водій зобов’язаний назвати свої дані та показати документи. Але відповідати на побутові або уточнювальні запитання – не обов’язково. Крапка.

Можете просто ігнорувати ці та інші подібні питання:

Звідки їдете?

Куди їдете?

Де працюєте?

Де проживаєте?

Не вступайте в дискусію

Експерти редакції Авто24 не радять брати приклад з усіляких відеосюжетів в YouTube, Facebook та інших платформах, де юридично обізнані водії ставлять "на місце" деяких патрульних. Якщо ви не юрист чи не дуже фахово володієте темою, то не робіть цього.

Коли вас зупинили без законної підстави, а для зупинки є всього 11 причин, то зберігайте спокій. Залишайтеся в автомобілі, не забудьте увімкнути авіарійку, обов'язково увімкніть відеозапис на телефоні чи реєстраторі. Це – законом не заборонено, зазначає уже згаданий вище "Дорожній адвокат".

Попросіть під відеозапис поліцейського вілрекомендуватися, показати посвідчення та чітко озвучити причину зупинки. Спокійно зафіксуйте це на відео, не вступаючи у конфлікт.

Оскільки час нині воєнний, то руки намагайтеся по можливості тримати на видноті, скажімо, на кермі. Це ніде не прописано, але цим ви демонструєте добрі наміри й уникаєте підозри.

Отож відносно порушеної сьогодні редакцією Авто24 теми "Ви знаєте, чому ми вас зупинили?" радимо поводитеся ввічливо, не панікувати, бо навіть за перевищення швидкості чи проїзд під знак вас з машини за шкірку тягнути не будуть. Ви – законослухняний учасник дорожнього руху, на провокаційні запитання не купуєтеся.