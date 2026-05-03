"Знаете, почему вас остановили?" – на этот вопрос полиции можно не отвечать

Многие водители в этот момент автоматически начинают оправдываться или сами называют возможное нарушение. Но юристы рекомендуют не спешить с ответом.

Шутки здесь также не очень уместны. В редакции Авто24 не советуют к ним прибегать даже при условии, что вы по жизни человек веселый, с юмором, поскольку наделенные властью люди в погонах имеют совсем другое представление о юморе и цель остановки с этим совсем не вяжется.

Читайте также Если водитель не увидел полицейских, то мог не останавливаться: вывод суда

Почему это важно

Во-первых, такой вопрос следует расценивать как своеобразную "ловушку". Ведь водитель может невольно подтвердить нарушение еще до того, как полиция официально озвучит причину остановки.

Во-вторых, если у правоохранителей есть подозрение относительно нарушения, они сначала обязаны сообщить о нем водителю.

"Согласно статье 35 Закона Украины “О Национальной полиции”, полицейский может останавливать авто только в четко определенных случаях, таких как нарушение ПДД, конкретные признаки технической неисправности, розыск автомобиля и тому подобное. Если остановка не подпадает под эти случаи, она является неправомерной и лишает право инспектора требовать документы или проводить другие действия, – отмечает "Дорожный адвокат".

Читайте также На Сумщине сдают в аренду пост ГАИ: знак 40 не входит в комплектацию

Как лучше реагировать

Специалисты советуют отвечать спокойно и нейтрально. Например:

– "Нет, не знаю".

Без лишних объяснений или предположений.

Это не является отказом от сотрудничества и не считается нарушением.

На какие вопросы можно не отвечать

Водитель обязан назвать свои данные и показать документы. Но отвечать на бытовые или уточняющие вопросы – не обязательно. Точка.

Можете просто игнорировать эти и другие подобные вопросы:

Откуда уезжаете?

Куда уезжаете?

Где вы работаете?

Где проживаете?

Коллаж: Валентин Ожго, Авто24

Не вступайте в дискуссию

Эксперты редакции Авто24 не советуют брать пример со всевозможных видеосюжетов в YouTube, Facebook и других платформах, где юридически грамотные водители ставят "на место" некоторых патрульных. Если вы не юрист или не очень профессионально владеете темой, то не делайте этого.

Когда вас остановили без законного основания, а для остановки есть всего 11 причин, то сохраняйте спокойствие. Оставайтесь в автомобиле, не забудьте включить аварийку, обязательно включите видеозапись на телефоне или регистраторе. Это – разрешено законом, отмечает уже упомянутый выше "Дорожный адвокат".

Читайте также Самый мощный транспортный хаб для уклонистов действовал в селе в восьми километрах от Румынии

Попросите под видеозапись полицейского представиться, показать удостоверение и четко озвучить причину остановки. Спокойно зафиксируйте это на видео, не вступая в конфликт.

Поскольку время сейчас военное, то руки старайтесь по возможности держать на виду, скажем, на руле. Это нигде не прописано, но этим вы демонстрируете добрые намерения и избегаете подозрения.

Относительно затронутой сегодня редакцией Авто24 темы "Вы знаете, почему мы вас остановили?" советуем вести себя вежливо, не паниковать, потому как даже за превышение скорости или проезд под знак вас из машины за шкирку тянуть не будут. Вы – законопослушный участник дорожного движения, на провокационные вопросы не покупаетесь.