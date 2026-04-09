Сколько нелегальных автозаправок закрыли в марте детективы Полтавщины

Всего в марте детективы Территориального управления БЭБ в Полтавской области разоблачили и прекратили деятельность 10 нелегальных автозаправочных станций. Это все в течение первого месяца весны происходило в трех регионах.

Об отчете говорится на сайте и ФБ-странице упомянутого ведомства.

Правда, в отличие от европейских и американских правоохранительных органов, которые при выявлении совершенных противоправных действий конкретно указывают адреса и даже фамилии подозреваемых, в украинском правовом поле локация не сообщается.

Где прикрыли и запретили

Полтавщина – в одном из поселков более года функционировала АЗС без разрешительных документов. Реализовывали топливо неизвестного происхождения, что создавало риски как для бюджета, так и для потребителей.

Харьковщина – прекращена деятельность двух незаконных заправок в разных населенных пунктах области.

Днепропетровщина – зафиксировано наибольшее количество нарушений: ликвидировано 7 нелегальных АЗС (Днепр, Павлоград, Кривой Рог).

Основание на запрет работы АЗС

Во всех случаях фигуранты реализовывали бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, приобретенные у подпольных производителей без документов о происхождении и сертификатов качества.

Кроме этого, деятельность осуществлялась без лицензий на торговлю подакцизными товарами.

Статистика изъятого

Из незаконного оборота изъято более 51 тыс. литров горючего сомнительного происхождения.

Изъятие по позициям: