Сколько нелегальных автозаправок закрыли в марте детективы Полтавщины

Стандартизированный для "Запорожцев" А-76, пожалуй, будет лучше "бодяги" А-95 на некоторых закрытых АЗС
Всего в марте детективы Территориального управления БЭБ в Полтавской области разоблачили и прекратили деятельность 10 нелегальных автозаправочных станций. Это все в течение первого месяца весны происходило в трех регионах.
Об отчете говорится на сайте и ФБ-странице упомянутого ведомства.
Правда, в отличие от европейских и американских правоохранительных органов, которые при выявлении совершенных противоправных действий конкретно указывают адреса и даже фамилии подозреваемых, в украинском правовом поле локация не сообщается.
Где прикрыли и запретили
Полтавщина – в одном из поселков более года функционировала АЗС без разрешительных документов. Реализовывали топливо неизвестного происхождения, что создавало риски как для бюджета, так и для потребителей.
Харьковщина – прекращена деятельность двух незаконных заправок в разных населенных пунктах области.
Днепропетровщина – зафиксировано наибольшее количество нарушений: ликвидировано 7 нелегальных АЗС (Днепр, Павлоград, Кривой Рог).
Основание на запрет работы АЗС
Во всех случаях фигуранты реализовывали бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, приобретенные у подпольных производителей без документов о происхождении и сертификатов качества.
Кроме этого, деятельность осуществлялась без лицензий на торговлю подакцизными товарами.
Статистика изъятого
Из незаконного оборота изъято более 51 тыс. литров горючего сомнительного происхождения.
Изъятие по позициям:
- 16,5 тыс. л дизельного топлива
- 20,5 тыс. л бензина
- более 14 тыс. л сжиженного газа