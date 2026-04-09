Скільки нелегальних автозаправок закрили у березні детективи Полтавщини

Загалом у березні детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області викрили та припинили діяльність 10 нелегальних автозаправних станцій. Це все упродовж першого місяця весни відбувалося у трьох регіонах.

Про звіт йдеться на сайті та ФБ-сторінці згаданого відомства.

Щоправда, на відміну від європейських та американських правоохоронних органів, які при виявленні скоєних протиправних дій конкретно вказують адреси та навіть прізвища підозрюваних, в українському правовому полі локація не повідомляється.

Де прикрили й заборонили

Полтавщина – в одному із селищ понад рік функціонувала АЗС без жодних дозвільних документів. Реалізовували пальне невідомого походження, що створювало ризики як для бюджету, так і для споживачів.

Харківщина – припинено діяльність двох незаконних заправок у різних населених пунктах області.

Дніпропетровщина – зафіксовано найбільшу кількість порушень: ліквідовано 7 нелегальних АЗС (Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг).

Підстава на заборону роботи АЗС

У всіх випадках фігуранти реалізовували бензин, дизельне пальне та скраплений газ, придбані у підпільних виробників без документів про походження та сертифікатів якості.

Окрім цього, діяльність здійснювалася без ліцензій на торгівлю підакцизними товарами.

Статистика вилученого

З незаконного обігу вилучено понад 51 тис. літрів пального сумнівного походження.

Вилучення за позиціями: