Сколько новых грузовиков продали в мае: статистика

В мае 2026 года украинский рынок новых коммерческих автомобилей (грузовых и специализированных) продемонстрировал смешанную динамику. По данным Укравтопрома, в течение месяца было реализовано 1032 новых транспортных средства.

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По сравнению с апрелем спрос сократился на 8%, однако в годовом измерении рынок продолжил рост - количество регистраций увеличилось на 8% относительно мая 2025 года.

Лидером рынка стала Renault, которая сохранила первую позицию среди производителей коммерческой техники.

ТОП-5 марок новых коммерческих автомобилей в мае 2026 года:

Renault - 144 автомобиля; Fiat - 84 автомобиля; Volkswagen - 83 автомобиля; Mercedes-Benz - 77 автомобилей; Opel - 72 автомобиля.

Куда движется рынок

Всего за первые пять месяцев 2026 года украинский парк грузовых и специализированных автомобилей пополнился 5065 новыми машинами. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на определенное сезонное замедление в мае, рынок коммерческого транспорта сохраняет положительную динамику с начала года. Основной спрос поддерживают потребности логистического сектора, строительной отрасли, коммунальных предприятий и бизнеса, который продолжает обновлять автопарки в условиях неопределенных экономических и политических перспектив.