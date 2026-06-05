Сколько новых грузовиков продали в мае: статистика

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Рено
В мае 2026 года украинский рынок новых коммерческих автомобилей (грузовых и специализированных) продемонстрировал смешанную динамику. По данным Укравтопрома, в течение месяца было реализовано 1032 новых транспортных средства.
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По сравнению с апрелем спрос сократился на 8%, однако в годовом измерении рынок продолжил рост - количество регистраций увеличилось на 8% относительно мая 2025 года.
Лидером рынка стала Renault, которая сохранила первую позицию среди производителей коммерческой техники.
ТОП-5 марок новых коммерческих автомобилей в мае 2026 года:
- Renault - 144 автомобиля;
- Fiat - 84 автомобиля;
- Volkswagen - 83 автомобиля;
- Mercedes-Benz - 77 автомобилей;
- Opel - 72 автомобиля.
Куда движется рынок
Всего за первые пять месяцев 2026 года украинский парк грузовых и специализированных автомобилей пополнился 5065 новыми машинами. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Несмотря на определенное сезонное замедление в мае, рынок коммерческого транспорта сохраняет положительную динамику с начала года. Основной спрос поддерживают потребности логистического сектора, строительной отрасли, коммунальных предприятий и бизнеса, который продолжает обновлять автопарки в условиях неопределенных экономических и политических перспектив.