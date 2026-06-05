Скільки нових вантажівок продали у травні: статистика

У травні 2026 року український ринок нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціалізованих) продемонстрував змішану динаміку. За даними Укравтопрому, протягом місяця було реалізовано 1032 нових транспортних засоби.

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Порівняно з квітнем попит скоротився на 8%, однак у річному вимірі ринок продовжив зростання — кількість реєстрацій збільшилася на 8% відносно травня 2025 року.

Лідером ринку стала Renault, яка зберегла першу позицію серед виробників комерційної техніки.

ТОП-5 марок нових комерційних автомобілів у травні 2026 року:

Renault — 144 автомобілі; Fiat — 84 автомобілі; Volkswagen — 83 автомобілі; Mercedes-Benz — 77 автомобілів; Opel — 72 автомобілі.

Куди рухається ринок

Загалом за перші п'ять місяців 2026 року український парк вантажних і спеціалізованих автомобілів поповнився 5065 новими машинами. Це на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Попри певне сезонне уповільнення у травні, ринок комерційного транспорту зберігає позитивну динаміку з початку року. Основний попит підтримують потреби логістичного сектору, будівельної галузі, комунальних підприємств та бізнесу, який продовжує оновлювати автопарки в умовах невизначених економічних та політичних перспектив.