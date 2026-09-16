Сколько просят за идеальную ВАЗ-21099

В Харькове продают ВАЗ-21099 2006 года, который за 20 лет эксплуатации проехал всего 16 тысяч километров. Автомобиль в комплектации“ Стандарт” выставили на AUTO.RIA за $3499 или около 156 700 грн.

По данным объявления, седан имеет механическую коробку передач и с момента приобретения в автосалоне принадлежал одному владельцу. Об этом предложении пишет topgir.com.ua.

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ВАЗ-21099 сохранил заводскую краску

Продавец утверждает, что автомобиль находится в состоянии, близком к новому. В частности, сохранены заводские лакокрасочные покрытия, оригинальные стекла и родные шины.

Также отмечается, что на кузове отсутствуют следы коррозии. По словам владельца, сразу после покупки автомобиль дополнительно обработали антикоррозионным средством Tectyl.

Состояние машины соответствует концепции“ капсулы времени” – за годы автомобиль почти не использовали, поэтому его внешний вид в значительной степени сохранился.

Что известно о технике

В объявлении автомобиль указан как ВАЗ-21099 1.5i мощностью 78 л.с. В то же время в поле объема двигателя на AUTO.RIA указано 1,6 л.

Версия 1.5i оснащена бензиновым четырехцилиндровым атмосферным двигателем с распределенным впрыском. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач, а привод – передний.

За автомобиль с заявленным пробегом всего 16 тысяч км продавец просит $3499. В то же время перед покупкой такого автомобиля следует отдельно проверить реальный пробег, состояние кузова, технических жидкостей, резиновых деталей и других компонентов, которые могут стареть даже при минимальном пробеге.