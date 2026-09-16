Скільки просять за ідеальну ВАЗ-21099

У Харкові продають ВАЗ-21099 2006 року, який за 20 років експлуатації проїхав лише 16 тисяч кілометрів. Автомобіль у комплектації “Стандарт” виставили на AUTO.RIA за $3499, або близько 156 700 грн.

За даними оголошення, седан має механічну коробку передач і з моменту придбання в автосалоні належав одному власнику. Про цю пропозицію пише topgir.com.ua.

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ВАЗ-21099 зберіг заводську фарбу

Продавець стверджує, що автомобіль перебуває у стані, близькому до нового. Зокрема, збережено заводське лакофарбове покриття, оригінальне скло та рідні шини.

Також зазначається, що на кузові немає слідів корозії. За словами власника, одразу після придбання автомобіль додатково обробили антикорозійним засобом Tectyl.

Стан машини відповідає концепції “капсули часу” — за роки автомобіль майже не використовували, тому його зовнішній вигляд значною мірою зберігся.

Що відомо про техніку

В оголошенні автомобіль зазначений як ВАЗ-21099 1.5i потужністю 78 к.с. Водночас у полі об’єму двигуна на AUTO.RIA вказано 1,6 л.

Версія 1.5i оснащена бензиновим чотирициліндровим атмосферним двигуном із розподіленим упорскуванням. У парі з ним працює 5-ступенева механічна коробка передач, а привід — передній.

За автомобіль із заявленим пробігом лише 16 тисяч км продавець просить $3499. Водночас перед купівлею такого автомобіля варто окремо перевірити реальний пробіг, стан кузова, технічних рідин, гумових деталей та інших компонентів, які можуть старіти навіть за мінімального пробігу.