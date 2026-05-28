Сколько просят за коллекционный Toyota Land Cruiser Prado в Украине

В Киеве выставили на продажу на AUTO.RIA Toyota Land Cruiser Prado 2008 года с пробегом всего 29 тыс. км. За внедорожник третьего поколения в кузове J120 просят 24 900 долларов, пишет topgir.com.ua.

Читайте также: В Одессе для СБУ купили Toyota Land Cruiser Prado за три миллиона гривен

Это как раз тот случай, когда продают не просто старый SUV, а настоящая “капсулу времени”.

Для Toyota Land Cruiser Prado J120 пробег в 29 тыс. км за 18 лет - действительно аномально мал. В среднем такие Prado в Украине имеют на одометре 250–400 тыс. км, а часто и больше.

Но ценник в $24 900 выглядит противоречиво по нескольким причинам:

это все же автомобиль 2008 года;

было ДТП с ремонтом передка;

даже при малом пробеге резиновые элементы, уплотнители, пластик и жидкости стареют от времени;

за похожие деньги уже можно смотреть значительно свежее Prado 150, но они уже не такие надежные.

С другой стороны, у Prado 120 есть культовый статус:

очень надежная рамная конструкция;

атмосферный V6 4.0 считается одним из самых удачных моторов Toyota;

постоянный полный привод и “понижайка”;

высокая ликвидность на вторичном рынке.

Сам двигатель 4.0 V6 - это серия 1GR-FE, которую любят за ресурс в миллионы километров без капремонта при нормальном обслуживании. Мощность - около 249 л.с., но расход топлива легко переваливает за 15 л в городе.

Что настораживает потенциальных покупателей:

оригинальные шины после 18 лет - это скорее минус, чем плюс;

“стоячие” авто иногда имеют больше проблем, чем те, что регулярно ездили;

после долгого простоя могут вылезти вопросы по сальникам, топливной системе, амортизаторах, АКПП и резиновых патрубках.

Для коллекционера или фаната J120 такая машина может быть интересной. Для прагматичной покупки - уже не так однозначно.