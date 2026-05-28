Скільки просять за колекційний Toyota Land Cruiser Prado в Україні

У Києві виставили на продаж на AUTO.RIA Toyota Land Cruiser Prado 2008 року з пробігом лише 29 тис. км. За позашляховик третього покоління у кузові J120 просять 24 900 доларів, пише topgir.com.ua.

Це якраз той випадок, коли продають не просто старий SUV, а справжня “капсулу часу”.

Для Toyota Land Cruiser Prado J120 пробіг у 29 тис. км за 18 років — справді аномально малий. У середньому такі Prado в Україні мають на одометрі 250–400 тис. км, а часто й більше.

Але цінник у $24 900 виглядає суперечливо з кількох причин:

це все ж автомобіль 2008 року;

була ДТП із ремонтом передка;

навіть при малому пробігу гумові елементи, ущільнювачі, пластик і рідини старіють від часу;

за схожі гроші вже можна дивитися значно свіжіші Prado 150, але вони вже не такі надійні.

З іншого боку, у Prado 120 є культовий статус:

дуже надійна рамна конструкція;

атмосферний V6 4.0 вважається одним із найвдаліших моторів Toyota;

постійний повний привід і “понижайка”;

висока ліквідність на вторинному ринку.

Сам двигун 4.0 V6 — це серія 1GR-FE, яку люблять за ресурс у мільйони кілометрів без капремонту при нормальному обслуговуванні. Потужність — близько 249 к.с., але витрата пального легко перевалює за 15 л у місті.

Що насторожує потенційних покупців:

оригінальні шини після 18 років — це радше мінус, ніж плюс;

“стоячі” авто іноді мають більше проблем, ніж ті, що регулярно їздили;

після довгого простою можуть вилізти питання по сальниках, паливній системі, амортизаторах, АКПП та гумових патрубках.

Для колекціонера або фаната J120 така машина може бути цікавою. Для прагматичної покупки — вже не так однозначно.